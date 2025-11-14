Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Mugur Isărescu: Inflaţia a crescut peste aşteptări în trimestrul al treilea al anului

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 14:37

Inflaţia va continua să fie ridicată şi în perioada următoare, urmând să înceapă să scadă abia spre sfârşitul anului viitor, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea raportului trimestrial asupra inflaţiei.

El a subliniat că acest indicator a crescut peste aşteptări în trimestrul al treilea, pentru că s-au majorat cotele de TVA şi nivelul accizelor, dar şi pentru că au fost eliminate plafoanele tarifelor la energia electrică.

Banca Naţională a României şi-a modificat în urcare prognozele privind inflaţia anuală, atât pentru finalul acestui an, de la 8,8% la 9,6%, cât şi pentru sfârşitul lui 2026, de la 3% la 3,7%.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a subliniat principalele motive pentru care inflaţia va fi mai ridicată în perioada următoare, comparativ cu estimările precedente.

Mugur Isărescu: Faţă de prognoza din vară, din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei. Ce s-a subestimat în vară? S-a subestimat, în primul rând, impactul măsurilor administrative, liberalizarea pieţei de energie electrică şi majorarea impozitelor indirecte din trimestrul trei, mai ales pe partea de electricitate. Şi, de asemenea, un impact care e greu de măsurat al anticipaţiilor inflaţioniste, care s-a conturat, este un mediu politic, să-i spunem, şi social destul de tensionat în ţară în această perioadă şi bineînţeles că toate aceste discuţii împing creşterile de preţuri mai sus decât am anticipat noi în lunile de vară.

Inflaţia ar urma să se reducă abrupt după epuizarea efectelor creşterilor de taxe şi ale deplafonării preţurilor energiei şi să reintre în intervalul ţintit de către BNR, adică, 1,5-3,5%, abia în primul trimestru din 2027.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a mai spus că o reducere a dobânzii cheie în actuala conjunctură nu ar ajuta pe nimeni, apreciind că mai degrabă în vara anului viitor s-ar putea pune în discuţie o eventuală reducere a ratei dobânzii. În privinţa situaţiei companiei ruse LUKOIL, care trebuie să-şi înceteze activitatea în Europa, începând de vinerea viitoare, Mugur Isărescu a precizat că Banca Centrală nu ia în calcul posibilitatea ca această criză să conducă la preţuri pentru motorină în jurul valorii de 9 lei pe litru.(Rador/ FOTO agerpres.ro)

