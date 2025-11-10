Ministerul Finanţelor a lansat o nouă ediţie Tezaur
Publicat de Gabriela Rotaru, 10 noiembrie 2025, 14:40
Ministerul Finanţelor a lansat azi o nouă ediţie Tezaur, emisiune de titluri de stat cu maturităţi la 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale cuprinse între 6,7 şi 7,6%. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi pot fi cumpărate până pe 5 decembrie, fie online, fie la ghişeu, de la sediile trezoriei sau de la oficile poştale. Dobânda este anuală, neimpozabilă şi se plăteşte la datele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. (Rador/ FOTO ministerulfinantelor.ro)