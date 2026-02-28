Actorul Victor Rebengiuc, laureat al Premiului Marin Constantin în cadrul Galei Madrigal 63

Publicat de Gabriela Rotaru, 28 februarie 2026, 07:47

Laureatul Premiului Marin Constantin, ediția 2026, este actorul Victor Rebengiuc. Distincția, oferită anual de Corul Madrigal, a fost acordată în cadrul Galei Madrigal 63, eveniment ce a avut loc joi, 26 februarie 2026, la Senatul României. Premiul Marin Constantin a fost decernat de către maestrul Ion Marin, Directorul de onoare al Corului Madrigal și Președinte fondator al Programului Național Cantus Mundi.

Gala Madrigal 63, susținută de Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, alături de invitați speciali, a marcat 63 de ani de activitate neîntreruptă a ansamblului și 101 ani de la nașterea fondatorului Corului Madrigal, maestrul Marin Constantin (n. 27 februarie 1925 – d. 1 ianuarie 2011).

Corul Madrigal a deschis gala alături de 130 de copii din corurile Cantus Mundi, cu emblematicul madrigal italian „Vezzosette nimphe e belle”, de Giovanni Gastoldi – imnul neoficial al Madrigalului.

Programul Galei Madrigal 63 a celebrat Spectacolele Madrigal, unice prin sincretism și inovație artistică, ce îmbină muzica corală cu arta dramatică. Alături de Corul Madrigal, au urcat pe scenă actorii invitați Victoria Cociaș, Claudiu Istodor, Adrian Titieni, Emil Boroghină, Ofelia Popii, Marius Turdeanu, Constantin Chiriac, Marian Râlea și Rodica Mandache.

Într-o atmosferă foarte emoționantă, Gala Madrigal 63 s-a încheiat cu prezența pe scenă, alături de Corul Madrigal, a membrilor alumni ai ansamblului din toate generațiile. Dirijați de Veronica Bojescu, dirijor secund al Corului Madrigal în perioada 1963 – 1997, madrigaliștii au interpretat lucrarea renascentistă „Matona mia cara”, de Orlando di Lasso, și energica piesă de inspirație folclorică „Sârba pe loc”, de Gheorghe Danga.

„Gala Madrigal 63 a avut o aură cu totul aparte. Spectacolele ocazionate de ziua Madrigalului ne rămân tuturor întipărite în minte și în suflet, pentru că întâlnirile între generații, și am văzut aici toate generațiile – cele ale nașterii Madrigalului, dar și cele ce vor duce Madrigalul în viitor – ei bine, aceste întâlniri sunt clipe de neuitat.” – Demeter András István, Ministrului Culturii

La eveniment au participat reprezentanți ai corpului diplomatic acreditat la București, parteneri instituționali ai Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”, reprezentanți ai administrației publice centrale, oameni de cultură, personalități din viața publică și jurnaliști.

Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin” | Dirijor Anna Ungureanu | Concept și prezentare eveniment Emil Pantelimon | La pian Abel Corman | Selecție texte Mădălin Guruianu | Light Design Mircea Mitroi | Sunet Gabriel Scîrlet | Invitați: Victoria Cociaș, Claudiu Istodor, Adrian Titieni, Emil Boroghină, Ofelia Popii, Marius Turdeanu, Constantin Chiriac, Marian Râlea și Rodica Mandache | Cu participarea copiilor din Corurile Programului Național Cantus Mundi și a membrilor alumni ai Corului Madrigal

Evenimentul, găzduit la Galeriile „Madrigal – Marin Constantin” de la Senatul României, a fost completat vizual cu seria de tablouri dedicate Corului Madrigal de artiști plastici contemporani, rezidenți în cadrul programului sincretic Galeria Madrigal, ce aduce împreună muzica corală și artele plastice.

VICTOR REBENGIUC este unul dintre cei mai importanți și apreciați actori ai teatrului și filmului românesc, cu o carieră impresionantă desfășurată pe parcursul a șapte decenii. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, a devenit o figură emblematică a Teatrului Bulandra, unde a interpretat peste 200 de roluri memorabile din dramaturgia clasică și contemporană. Pe scenă a lucrat cu regizori precum Liviu Ciulei, Radu Penciulescu, Andrei Șerban, Cătălina Buzoianu, Yuri Kordonsky, Gábor Tompa, Alexandru Dabija și alții.

În cinematografie, a rămas în conștiința publicului prin personaje de mare forță expresivă, precum Apostol Bologa în „Pădurea spânzuraților”, în regia lui Liviu Ciulei, sau Ilie Moromete din ecranizarea romanului „Moromeții”, în regia lui Stere Gulea. De asemenea, a susținut roluri importante în filmele lui Dan Pița și ale lui Lucian Pintilie.

Stilul său sobru, autentic și profund uman, dublat de o rigoare profesională extraordinară, l-au impus ca model de verticalitate artistică și civică. De-a lungul timpului, a fost distins cu numeroase premii pentru contribuția sa remarcabilă la cultura română.

PREMIUL MARIN CONSTANTIN a fost instituit în anul 2018, ca omagiu adus legendarului fondator al ansamblului, Marin Constantin. Se acordă anual personalităților sau instituțiilor care contribuie semnificativ la viața culturală a României și care se implică constant în dezvoltarea și promovarea artelor frumoase și a activității Corului Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”. Premiul Marin Constantin este însoțit de Trofeul Madrigal, o creație originală din bronz și alamă a artistului Mihai Băcilă.

(Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”/ FOTO Florin Ghioca)