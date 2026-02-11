Tineri și adulți cu autism sever din Iași primesc acces la educație funcțională și incluziune socială printr-un proiect incluziv

Proiectul face parte din mișcarea națională „România se mișcă”, susținută de Fundația Dacia pentru România, pentru eliminarea barierelor de mobilitate în calea dezvoltării

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – Filiala Iași (ANCAAR Iași) lansează proiectul „EDU-AUT: Educație Funcțională și Incluziune Socială pentru Tineri și Adulți cu Autism”, o intervenție educațională și ocupațională dedicată adolescenților și adulților cu tulburări din spectrul autist sever, cu nivel funcțional scăzut, din municipiul Iași și orașul Târgu Frumos. Proiectul se derulează pe o perioadă de 6 luni și răspunde unei nevoi acute: lipsa aproape totală a serviciilor adaptate pentru persoanele cu autism sever după încheierea învățământului obligatoriu, situație care duce la izolare, regres și dependență totală de familie.

Prin activități structurate și adaptate, proiectul va sprijini 25 de beneficiari cu vârste între 16 și 35 de ani, care nu pot fi integrați pe piața muncii, oferindu-le un cadru sigur și predictibil pentru dezvoltarea și menținerea abilităților funcționale, stimularea autonomiei și creșterea participării sociale. Activitățile includ ateliere educaționale și ocupaționale bilunare, desfășurate în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special „Trinitas” din Târgu Frumos, precum grădinărit în solar, exerciții de motricitate fină, activități de lucru manual în atelierul de croitorie, dar și activități de socializare și integrare în comunitate, organizate în municipiul Iași.

Un rezultat important al proiectului îl reprezintă elaborarea și diseminarea unui Ghid practic de intervenție educațională și ocupațională pentru persoane cu TSA sever, destinat părinților și specialiștilor, care va fi disponibil în format digital și va contribui la sustenabilitatea intervenției. Proiectul include, de asemenea, o campanie de conștientizare privind provocările persoanelor cu autism sever, ce va cuprinde activități creative, o expoziție fizică și virtuală a lucrărilor realizate de beneficiari, precum și iluminarea în albastru a unor clădiri publice din municipiul Iași, culoarea simbol a autismului.

ANCAAR Iași se alătură astfel mișcării naționale pentru eliminarea barierelor de mobilitate în calea dezvoltării, după ce a fost selectată alături de alte 34 de organizații non-guvernamentale din toată țara, în cadrul programului de granturi „Mobilitatea contează”, derulat de Fundația Dacia pentru România, sponsorizată de Automobile Dacia.

Fundația Dacia pentru România, organizație non-profit având ca scop să contribuie la o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul, lansată în aprilie 2025, susține prin finanțări în valoare totală de 1 milion de euro proiecte inovatoare care vizează eliminarea barierelor de mobilitate ce blochează accesul la educație, piața muncii și cultură. Scopul este de a aduce o schimbare reală în acea Românie care până acum a stat pe loc, din lipsa unor resurse sau a oportunităților.

Programul „Mobilitatea contează” este parte din campania națională „România se mișcă” care își propune să aducă un plus de conștientizare publică asupra mobilității fizice și sociale ca o necesitate pentru a construi un viitor, nu ca un privilegiu.

„Mobilitatea contează este angajamentul nostru de a transforma lipsa de mobilitate fizică și socială într-o cheie a dezvoltării, care deschide drumuri către oportunități și independență. Parteneriatul cu ANCAAR Iași și toți ceilalți parteneri din program ne dă încredere să afirmăm cu tărie că România se mișcă și că tinerele generații au șansa să își atingă potențialul maxim”, declară Cătălina Murariu, Director Executiv al Fundației Dacia pentru România.

Despre ANCAAR, filiala Iaşi

Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România (ANCAAR), filiala Iaşi, actionează în domeniul protecţiei copilului şi a persoanelor cu autism, de la momentul înfiinţări, respectiv anul 2003. Serviciile oferite, iniţiativele de lobby şi advocacy, precum şi colaborările strategice sunt esenţiale pentru promovarea incluziunii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu tulburări din spectru autist.

ANCAAR Iaşi, deţine vicepresedinţia Federaţiei pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectru Autist (FEDRA), principalul organism din România care militează pentru respectarea drepturilor persoanelor cu TSA şi pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ.

Despre Fundația Dacia pentru România

Fundația Dacia pentru România (FDpR) este o organizație non-profit autonomă, sponsorizată de Automobile Dacia, lansată în aprilie 2025. FDpR inspiră și susține o societate incluzivă, facilitând mobilitatea fizică și socială pentru persoanele care au nevoie de resurse și soluții de mobilitate pentru a-și valorifica potențialul și pentru o mai bună calitate a vieții.

Viziunea Fundației este o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul. Pentru a-și onora viziunea, acționează de-a lungul a trei axe prioritare: accesul la educație, la piața muncii și la cultură.

FDpR face mobilitatea posibilă sprijinind organizații și proiecte care au acoperire locală, regională sau națională, care abordează mobilitatea fizică și socială dintr-o perspectivă inovatoare și care au un impact și o relevanță dovedite în comunitățile pe care le deservesc.

