TAROM lansează o ofertă specială la târgurile de Crăciun din şase oraşe europene, între 24 noiembrie şi 14 decembrie

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 08:43

Compania naţională aviatică TAROM lansează o ofertă specială dedicată Sărbătorilor de iarnă spre târgurile de Crăciun din cele mai îndrăgite oraşe europene: Budapesta, Praga, Paris, Madrid, Frankfurt şi Bruxelles.

Potrivit unui comunicat al companiei aeriene, în perioada 17-19 octombrie, pasagerii pot achiziţiona bilete la preţuri speciale începând de la 179 euro pentru o călătorie dus-întors cu bagaj de cală inclus, pentru călătorii efectuate între 24 noiembrie şi 14 decembrie 2025.

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul naţional al României deţine o flotă de 15 aeronave şi are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi ‘code share’.

Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA). AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

