Românii sunt printre cei mai risipitori cetăţeni ai Uniunii Europene

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 10:16

Românii sunt printre cei mai risipitori cetăţeni ai Uniunii Europene şi sunt pe locul 5 când vine vorba de mâncarea aruncată la gunoi.

Datele Eurostat arată că cea mai mare risipă alimentară se înregistrează în gospodăriile românilor şi echivalează cu toate pierderile cumulate din producţia, distribuţia şi vânzarea de alimente.

Reporter: Bogdan Isopescu – ”Totalul alimentelor risipite în România echivalează cu aproape 180 de kilograme pentru fiecare persoană anual, mult peste media europeană de 130 de kilograme. Suntem pe locul 5 negativ, aproape la egalitate cu Portugalia.

O risipă mai mare se înregistrează doar în Cipru, Danemarca şi Grecia. La polul opus, Ungaria, Slovenia şi Spania sunt statele în care se risipeşte cel mai puţin. La un calcul al cantităţii de alimente pierdute în Uniune, vedem că totalul anual se ridică la peste 58 de milioane de tone, o creştere cu 0,7 procente faţă de anul 2022.

Mai mult de jumătate din această risipă se face în gospodării, 53%. În România, risipa din gospodării este chiar mai mare şi echivalează cu aproximativ 60% din pierderi. Într-o gospodărie românească, fiecare persoană aruncă în medie 100 de lilograme de alimente anual, în timp ce industria producţiei, restaurantele sau lanţul de distribuţie şi vânzare cumulează o risipă de 80 de kilograme.

În 2023, spre exemplu, totalul alimentelor risipite arăta o cantitate de aproape trei milioane şi jumătate de tone, din care 1,9 milioane fuseseră aruncate în gospodării.

