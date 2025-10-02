Portret de cineast la Cinema Ateneu: Nadav Lapid, o voce a disidenței

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 10:44

Câștigător al Ursului de aur la Berlin și al Grand Prix-ului la Cannes, regizorul Nadav Lapid este unul dintre cele mai interesante voci ale cinematografiei din ultimul deceniu. Anul acesta la Cannes, filmul său YES a fost considerat de către critici „cel mai provocator film de anul acesta” (IndieWire), stârnind controverse în urma portretizării critice a societății israeliene în legătură cu evenimentele din 7 octombrie și a războiului din Gaza.

În pregătirea premierei YES pe marile ecrane ale cinematografelor, Cinema Ateneu organizează în colaborare cu Bad Unicorn o retrospectivă a filmelor lui Nadav Lapid la Iași. Astfel, în weekendul 10-12 octombrie, spectatorii ieșeni vor putea urmări Synonyms, filmul care a obținut Ursul de Aur la Berlinale în 2019, Ahed’s Knee (Premiul Juriului la Cannes în 2021) și cel mai nou film al cineastului, YES.

Program:

Ahed’s Knee – vineri, 10 octombrie, ora 18:00

[cinemaiasi.ro/film/genunchiul-lui-ahed-aheds-knee/]

Synonyms – duminică, 12 octombrie, ora 15:00

[cinemaiasi.ro/film/sinonime-synonyms/]

YES – duminică, 12 octombrie, ora 18:00

[cinemaiasi.ro/film/da-yes/]

Născut în 1975 la Tel Aviv, Nadav Lapid a studiat filosofia la Universitatea din orașul natal, literatura franceză la Paris, apoi regia la Sam Spiegel Film & Television School din Ierusalim. Este regizor și scenarist, recunoscut internațional pentru stilul său cinematografic profund, poetic și adesea neliniștitor.

Debutul său în lungmetraj, Policeman (2011), a fost distins cu Premiul Special al Juriului la Festivalul de la Locarno și a câștigat numeroase premii la festivaluri internaționale, precum BAFICI (Buenos Aires) și San Francisco. Filmul a marcat intrarea sa pe scena internațională ca o voce originală și curajoasă.

A urmat The Kindergarten Teacher (2014), selecționat în cadrul Semaine de la Critique – Cannes, care a impresionat publicul și critica deopotrivă. Cu peste douăzeci de premii internaționale, filmul a fost distribuit cu succes în Franța și SUA, fiind ulterior adaptat într-o versiune americană.

Consacrarea definitivă a venit în 2019, când Lapid a obținut Ursul de Aur la Berlinale cu filmul Synonyms, o explorare intensă a identității și a ruperii de sine, inspirată din propria sa experiență ca emigrant la Paris.

Ahed’s Knee a fost premiat cu Premiul Juriului la Cannes în 2021 și a fost scris la doar câteva săptămâni după decesul mamei sale, Era Lapid, care a fost editorul filmelor sale anterioare. „Am început să scriu scenariul la două săptămâni după moartea mamei mele și mi-a luat încă două să îl termin… L-am scris ca și cum ar fi fost un gest urgent. Și când l-am terminat n-am știut dacă va fi un scurtmetraj, un mediumetraj sau ce va fi.” spunea regizorul care a părăsit ulterior Israelul pentru a trăi la Paris.

„Când vezi că țara ta este în cel mai rău punct al istoriei sale și comite cele mai rele crime, ce altceva poți face decât să găsești modalitatea de a exprima asta vizual?“ se întreba regizorul care a revenit în 2025 la Cannes cu „Yes” – povestea unui muzician care, împreună cu soția sa, își vinde arta, sufletul și trupul elitei israeliene –, „o satiră maximalistă, amețitoare, plină deopotrivă de disperare și exuberanță.” scria Variety.

„Yes este un film torturat, realizat de un artist torturat, despre un bărbat torturat, menit să ne tortureze cu un caleidoscop al angoasei și o șleahtă de lucruri grotești.” concluzionau cei de la The Warp.

Pentru contribuția sa remarcabilă la arta cinematografică și dialogul intercultural, Nadav Lapid a fost decorat de statul francez cu titlul de Chevalier des Arts et des Lettres.

Dacă până în 2023 filmele lui Nadav Lapid au fost poetice și furioase, în YES nu a putut decât să turbeze. – Victor Morozov, Films in Frame