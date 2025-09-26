O lună cu Regina Maria și Femeile Pictore și Sculptore la Iași!

Publicat de Andreea Drilea, 26 septembrie 2025





Se deschide o expoziție de excepție marca Art Safari la Centrul Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească, în perioada 1-29 octombrie

Cu ocazia celebrării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria (1875-1938), se deschide expoziția „Regina Maria și Femeile Pictore și Sculptore” la Centrul Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească Iași, în perioada 1–29 octombrie.

Publicul este invitat să descopere într-un nou oraș-reper pentru cultura românească o expoziție amplă care îmbină patrimoniul istoric cu arta contemporană. Expoziția pornește de la figura Reginei, ca artistă, dar și ca protectoare și susținătoare a artistelor în România, într-o perioadă în care acestea aveau parte de mai puțină vizibilitate decât bărbații în lumea artei, și continuă cu o parte importantă dedicată artei contemporane, a cărei curatoare este Maria Bilașevschi.

Vernisajul are loc în data de 1 octombrie 2025, ora 18:00. Cu acest prilej, vor lua cuvântul: Maria Bilașevschi, critic de artă și curator, președinte UAP Iași, Vladlen Babcinețchi, sculptor și coordonator al proiectului din partea CIAC Baia Turcească Iași și Monica Dumitru, coordonatoarea expoziție, din partea Art Safari.

Expoziția este realizată în parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria, Centrul Internațional de Artă Contemporană Baia Turcească Iași și Primăria Municipiului Iași.

„Regina Maria reprezintă pentru noi un model de grijă și respect, care ne inspiră să avem curajul de a face lucrurile diferit, așa cum ne-a demonstrat prin sprijinul său pentru artă, depășind barierele vremii. Suntem încântați să fim alături de Art Safari în realizarea acestei expoziții, care pune în lumină atât profunzimea personalității Reginei Maria, cât și arta contemporană feminină. Prin acest parteneriat reafirmăm rolul esențial al artei și al culturii: de a uni și de a schimba perspective”, a declarat Fady Chreih, Directorul general al Rețelei private de sănătate REGINA MARIA.

„Pentru CIAC Baia Turcească din Iași, această expoziție este un eveniment cu o semnificație aparte, prin care celebrăm 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României. Viziunea curatoarelor a fost una specială, prin care se pun în relație artiste reprezentative contemporane cu artiste din perioada modernă, aducându-se, astfel, în lumină, întreaga evoluție a școlii românești de pictură. Suntem fericiți să putem găzdui acest proiect valoros, mulțumim, Art Safari, pentru întreaga implicare și invităm publicul să descopere opere esențiale ale artei românești, prezente pentru prima dată la Iași”, a declarat Vladlen Babcinețchi, coordonator al proiectului, CIAC Baia Turcească Iași.

Regina Maria, susținătoare a artelor și artistelor

Expoziția de la Iași își propune să evidențieze nu doar opera reginei, ci și rolul său de protectoare și promotoare a artei feminine. Într-o perioadă în care femeile creatoare aveau mai puțină vizibilitate decât artiștii bărbați, Regina Maria a fost un sprijin constant pentru femeile care încercau să își facă loc în lumea culturală.

În 1916, apare la Bucureşti Asociaţia „Femeile pictore şi sculptore”, întemeiată de artistele Cecilia Cuţescu-Storck, Olga Greceanu şi Nina Arbore, ce va fi susţinută de Regina Maria. Acest capitol distinct al expoziției prezintă lucrări semnate de marile artiste ale României: Olga Greceanu, Lucia Dem. Bălăcescu, Irina Codreanu, Micaela Eleutheriade, Margareta Sterian, Ligia Macovei, Rodica Maniu (Mützner), Nina Arbore, Milița Petrașcu, Lucia Beller, Magdalena Rădulescu, Lola Schmierer Roth și multe altele.

Această linie tematică este continuată în expoziție printr-o selecție amplă de lucrări semnate de artiste contemporane, oferind o privire de ansamblu asupra diversității și vitalității artei feminine de astăzi. Selecția contemporană reunește artiste din diverse domenii (pictură, sculptură, grafică, instalație și artă textilă): Zamfira Bîrzu, Atena Elena Simionescu, Valentina Druțu, Daniela Grapă, Cornelia Brustureanu, Gabriela Drinceanu, Cezarina Caloian, Smaranda Bostan, Marinela Ciobanu, Rodica Crîșmaru și Ana Negară.

Expoziția oferă vizitatorilor o veritabilă incursiune în viața și arta uneia dintre cele mai emblematice figuri ale monarhiei românești, dar și în universul artistelor zilelor noastre.

Despre Art Safari

Art Safari, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale de artă vizuală și istorie națională. Organizator anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 17-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționarii privați, expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații, inclusiv prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari, proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. În cele 16 ediții de până acum a înregistrat peste 1 milion de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

