Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 09:47

Mult peste jumătate (61,43%) dintre copiii mamelor sub 15 ani nu au paternitatea recunoscută: sarcina la vârste fragede reprezintă un risc pentru mama-copil și pentru nou-născut

Peste 6.000 de fete sub 18 ani au devenit, în 2024, mame: 586 dintre ele nu aveau încă 15 ani;

În mediul rural rata mortalității infantile este mult peste cea din mediul urban – 6,6 față de 4,6 la mia de copii născuți vii (INS 2023) și dublă față de media UE – 3,3, la mie;

Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din România de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România.

În 15 ani, prin programul de combatere a mortalității infantile, au fost dotate 135 de unități medicale, secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie, din toate județele țării, investindu-se peste 17 milioane de euro.

București, 9 decembrie 2025 : Cu cât este mai scăzută vârsta mamei, cu atât riscul ca nou-născutul să vină pe lume cu o greutate mică este mai mare: probabilitatea crește de la 8,11% din totalul nașterilor la 18,77% în rândul mamelor sub 15 ani. Una dintre cauze este controlul prenatal redus în cazul gravidelor sub 15 ani: 37,2% din nașterile la mame sub 15 ani au fost fără control prenatal, în vreme ce media națională este de 19,27% (INS). În total, numai în 2024, 586 de nașteri s-au înregistrat la fete cu vârsta sub 15 ani, din totalul de 6.117 nașteri din mame minore. Alarmant este un factor de vulnerabilizare suplimentară: 61,43% dintre copiii mamelor sub 15 ani nu au paternitatea recunoscută, față de o medie generală de 5,89%. Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități, Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din România de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România.

În perioada 2019-2023, s-au înregistrat 38.865 de nașteri în rândul mamelor minore, dintre care 3.614 au fost la fete cu vârsta sub 15 ani. Aceste cifre plasează România într-o poziție critică la nivel european în ceea ce privește incidența sarcinilor la adolescente, apropiind țara noastră, din punct de vedere statistic, de alte continente (Africa ori Asia).

Raportul Salvati Copiii 2024 arată că:

Una din trei fete care în prezent sunt mame/gravide minore a rămas însărcinată pentru prima dată în jurul vârstei de 15 ani sau mai puțin.

Pentru mai mult de o treime dintre fetele care au rămas însărcinate în jurul vârstei de 15 ani sau mai puțin, diferența dintre ele și partenerul lor este de 5 ani sau mai mare.

Una din trei fete gravide în perioada minoratului are mamă care a născut la rândul ei primul copil înainte de a împlini 18 ani;

România înregistrează 34 de nașteri la 1.000 de adolescente; în Europa, doar două state prezintă o situație relativ mai gravă: Bulgaria și Georgia, cu valori de 36,8, respectiv 38,3 de nașteri.

Aproape jumătate (45%) din nașterile de la fete cu vârsta sub 15 ani din UE provin din România – în perioada 2018 – 2022, România a înregistrat 40.916 nașteri din mame sub 18 ani, dintre care 3.696 au fost la mame care încă nu împliniseră 15 ani.

Prin comparație, Danemarca, țară care a introdus cel mai devreme în lume educația sexuală în școli (1930), înregistrează una dintre cele mai scăzute rate a nașterilor la adolescente între 15 și 19 ani, de peste 8 ori mai mică decât cea a adolescentelor din România (la nivelul anului 2017).

Salvați Copiii organizează sesiuni interactive în care le prezintă adolescenților informații de interes pentru aceștia în ceea ce privește sănătatea fizică și emoțională, abordând teme precum: implicațiile interacțiunilor sociale asupra sănătății fizice și psihice, respectiv asupra vieții de familie, relațiile de prietenie, emoții și sentimente, stima de sine, limitele în relațiile dintre semeni, recunoașterea abuzului sexual și a adulților de încredere, atașament, respect, cum funcționează corpul uman, protejarea și menținerea sănătății lui etc.

Încă din anul 1998, Salvați Copiii România desfășoară programul „Educație pentru sănătate”, adresat elevilor, în vederea formării de comportamente sănătoase, corecte și responsabile pentru un stil de viață sănătos. În prezent, programul este implementat la nivel național, atât în mediul urban, cât și în cel rural, în zonele în care Organizația Salvați Copiii are filiale sau puncte de lucru: București, Iași, Mangalia, Craiova, Târgu Mureș, Timișoara, Suceava, Brașov, Petrila, Reșița, Pitești, Piatra Neamț, Negrești, Târgoviște, Constanța. Fiind organizat modular, programul acoperă triada cunoștințe-atitudini-comportamente și vizează cinci mari teme: educație sexuală, nutriție și exercițiu fizic, prevenirea comportamentelor de consum a substanțelor periculoase, sănătate emoțională și educație de mediu.

România continuă să înregistreze una dintre cele mai mari rate ale mortalității infantile din UE, cu 5,6 decese la 1.000 de nașteri vii, comparativ cu media UE de 3,3 decese la 1.000 de nașteri vii. Salvați Copiii România a atras atenția că în mediul rural rata mortalității infantile este mult peste cea din mediul urban – 6,6 față de 4,6 la mia de copii născuți vii (INS 2023) – cauzele majore fiind reprezentate de slaba dotare cu aparatură medicală a cabinetelor din mediul rural, accesul îngreunat la servicii medicale, nivelul redus de informare privind îngrijirea nou-născutului, alimentația, vaccinarea sau semnele de alarmă, precum și de sărăcia care limitează accesul la alimentație adecvată, transport, medicamente și servicii medicale. La acestea se adaugă și numărul insuficient de specialiști în zonele rurale.

„În acești 15 ani de când implementăm programul de combatere a mortalității infantile am aflat direct de pe teren, din spitale, de la medici, de la mame și din comunități care sunt nevoile reale și cu ce riscuri imense se confruntă o mamă care nu are nici 15 ani și naște într-o maternitate ce nu dispune de aparatură medicală vitală. Sunt multiple probleme aici, de la cele legale și de protecție socială, la cele de acces la servicii medicale”, a explicat Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Organizația Salvați Copiii.

Ce face Salvați Copiii România

În perioada 2010 – prezent, Organizația Salvați Copiii s-a implicat activ în susținerea sănătății copiilor și a mamelor prin proiecte de renovare, modernizare și dotare cu echipamente performante a unităților medicale. Au fost dotate 135 de unități medicale, secții de neonatologie, terapie intensivă neonatală, pediatrie și obstetrică-ginecologie, din toate județele țării, investindu-se peste 17 milioane de euro. Peste 2.000 de echipamente au susținut și facilitat tratamentul a peste 300.000 de copii.

Într-un interval de timp record de doar 9 luni și cu eforturi conjugate, Organizația Salvați Copiii România, alături de susținători, a finalizat în 2025 lucrările ample de reabilitare pentru trei secții vitale ale Maternității Polizu: Secția de Terapie Intensivă, Blocul Operator și Secția Obstetrică-Ginecologie 4. Cele mai complexe intervenții au avut loc pe o suprafață de aproximativ 700 de metri pătrați, în Blocul Operator, Secția ATI și spațiile adiacente, zone care nu mai fuseseră renovate complet de peste 40 de ani. În cadrul investiției totale de 3.600.000 de euro, a fost achiziționat și un generator electric capabil să susțină întreaga activitate a spitalului în caz de avarie, precum și aparatură medicală de ultimă generație.

Pentru că viața unor copii care se luptă să trăiască depinde de investiția pe care o facem în maternități, Salvați Copiii România lansează un apel către companiile din România de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente medicale a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România. Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot completa online, simplu și rapid contractul de sponsorizare disponibil aici sau îl pot descărca de pe site-ul salvaticopiii.

Potrivit Codului Fiscal, puteți sponsoriza Organizația Salvați Copiii, înregistrată în Registrul entităților pentru care se acordă deduceri fiscale, conform Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare. Sumele aferente sponsorizărilor se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,75% din cifra de afaceri, respectiv 20% din impozitul pe profit datorat.

Programe integrate pentru îngrijirea completă a nou-născuților

Dincolo de dotarea cu echipamente medicale, Salvați Copiii dezvoltă un program de intervenție care vizează multiple aspecte ale îngrijirii nou-născuților cu risc. În centrul acestei abordări se află programul pilot de consolidare a monitorizării după externare a copiilor născuți prematur, care va fi implementat în cinci maternități de gradul III. Inițiativa răspunde unei nevoi critice, deoarece nou-născutul cu risc necesită îngrijire specializată pe termen lung, iar identificarea și tratarea precoce a potențialelor probleme medicale și de dezvoltare neurologică sunt esențiale.

Pentru a maximiza impactul acestor intervenții, Salvați Copiii susține pregătirea continuă a personalului medical prin programul de dezvoltare a abilităților în îngrijirea nou-născuților cu risc. Experți în neonatologie vor coordona sesiuni complexe de formare teoretică și practică, workshop-uri interactive în cinci maternități, asigurând astfel că noile echipamente sunt utilizate la potențial maxim de către un personal medical bine pregătit.

Pentru a combate rata mortalității infantile, Salvați Copiii se implică în proiecte care urmăresc:

Dotarea maternităților de nivel III din centrele universitare (Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, București, Târgu Mureș). Aceste unități medicale reprezintă pilonii centrali ai rețelei de îngrijire neonatală din România, având un rol principal în salvarea celor mai vulnerabili nou-născuți: prematuri, copii cu malformații și cu complicații severe.

Dotarea maternităților de grad inferior. Susținerea maternităților de grad inferior prin dotarea cu echipamente adaptate competențelor acestora este esențială. Deși, în ultimii ani, au fost implementate programe de sprijin pentru dotarea maternităților, nevoile rămân constante și semnificative. Având în vedere faptul că echipamentele medicale au o durată limitată de viață și tehnologia evoluează rapid, acestea trebuie înlocuite periodic pentru a asigura tratamente cât mai puțin invazive și cât mai eficiente pentru nou-născuți.

Renovarea și modernizarea unităților medicale. În paralel cu dotarea cu echipamente performante, renovarea și modernizarea maternităților trebuie să devină o prioritate pentru a reduce inegalitățile din sistem și pentru a oferi tuturor copiilor condiții moderne și sigure. Multe maternități își desfășoară activitatea în clădiri vechi de peste 30–50 de ani, care nu au beneficiat de modernizări semnificative. Aceste spații învechite sunt adesea inadecvate pentru furnizarea unor servicii medicale sigure și eficiente și pot pune în pericol sănătatea mamei și a nou-născutului.

Urmărirea medicală a nou-născuților după externare . Urmărirea medicală, în special în cazul prematurilor sau al copiilor cu patologii, este esențială pentru identificarea timpurie a eventualelor întârzieri în dezvoltare, afecțiuni neurologice, respiratorii sau tulburări de alimentație.

Susținerea pregătirii cadrelor medicale. Îngrijirea nou-născutului în stare critică, în special a prematurului, impune o pregătire practică riguroasă și actualizată permanent, deoarece tehnicile de resuscitare și protocoalele de tratament evoluează continuu. În contextul unei crize de personal calificat, cu fluctuații frecvente și un număr tot mai mare de cazuri complexe, formarea continuă a cadrelor medicale este esențială. Cursurile de resuscitare neonatală, stabilizarea nou-născutului în sala de naștere și îngrijirea specializată în terapie intensivă neonatală contribuie direct la reducerea mortalității și morbidității perinatale.

