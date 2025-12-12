Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » Joy Christmas Challenge – inscrieri deschise pana pe 18 decembrie 2025

Publicat de Andreea Drilea, 12 decembrie 2025, 11:54

Concursul național de limba engleză „Joy Christmas Challenge”: înscrieri deschise până pe 18 decembrie 2025

Centrul lingvistic Twinkle Star organizează o nouă ediție a concursului de limba engleză „Joy Christmas Challenge” pentru copiii între 4 – 14 ani din întreaga țară. Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac exclusiv online până pe 18 decembrie 2025.

Tema concursului: „What brings you joy at Christmas? 3 small things”

Concursul îi provoacă pe copii să își exerseze engleza prin mesaje video sau desene / ilustrații cu text în care răspund la întrebarea „What brings you joy at Christmas? 3 small things” și exprimă ce le aduce bucurie de sărbători. Concursul se desfășoară online, pe baza materialelor înscrise în competiție de părinți, cu sprijinul profesorilor de limba engleză și al cadrelor didactice. 

90 de unități școlare s-au alăturat inițiativei în calitate de Partener Educațional

Peste 90 de unități școlare din țară s-au alăturat inițiativei în calitate de Partener Educațional: copiii au ocazia să câștige unul din cele 4 premii din competiție iar unitatea școlară cu cei mai mulți copii care se înscriu va fi deasemenea premiată.

“O idee frumoasă care sperăm să inspire cât mai mulți copii! Mulțumim pentru oportunitate, bucuria copiilor doritori să participe ne spune că faceți un lucru minunat pentru noi toți!”, acesta este doar unul dintre mesajele transmise de cadrele didactice echipei de organizare.

“Concursul Joy Christmas Challenge se află la cea de-a V-a ediție iar prin intermediul imaginilor și video-urilor înscrise în competiție ne bucurăm de magia sărbătorilor și de creativitatea copiilor interesați de limba engleză. Mulțumim directorilor, profesorilor și cadrelor didactice care au îmbrățișat inițiativa de a aduce acest concurs și în unitatea lor școlară și de a dărui bucurie întregii comunități prin lucrările realizate de copii cu prilejul acestui concurs. Activitatea face parte dintr-o serie amplă de inițiative prin care ajutăm  copiii să descopere bucuria de a învăță limba engleză și de a o utiliza cu încredere în diferite contexte, ceea ce le va aduce multiple avantaje și oportunități pentru viitor”, a precizat Ruxandra Bucevschi, manager și fondator Twinkle Star –  organizator al concursului.

🎁Premii atractive pentru copii și școli: peste 1.500 de copii înscriși 

Părinții își pot înscrie copiii până pe 18 decembrie (ora 10.00) – în concurs se acordă 3 premii prin extrageri pe baza listei participanțiilor (𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐥 𝐈: Scaun de gaming oferit de Mobexpert Iași; 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐥 𝐚𝐥 𝐈𝐈-𝐚: Set de pijamale de Crăciun pentru toată familia, oferit de Sofiaman; 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐥 𝐚𝐥 𝐈𝐈𝐈-𝐥𝐞𝐚: Boxa portabila JBL Flip 7, oferit de ServiceGrup și un Premiu de Popularitate (Căști JBL Tune) oferit de Twinkle Star pentru materialul cu cele mai multe aprecieri adunate pe grupul oficial al concursului Joy Christmas Challenge.

𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐮𝐥 𝐔𝐧𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐬̦𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 constă în colecția integrală Copii Remarcabili, în dublu exemplar, astfel  un total de 26 de cărți vor ajunge în biblioteca unității școlare câștigătoare.

Participarea în concurs este gratuită, în baza completării formularului de participare: 

🔗https://bit.ly/concurs-joy-tws

* Dacă un părinte dorește să înscrie mai mulți copii, trebuie să completeze câte un formular separat pentru fiecare copil, cu materiale diferite.

⭕ Detalii și regulament pe: https://twinklestar.ro/concurs-joy/ 

Mult succes în concurs! #joychristmaschallenge

