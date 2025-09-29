FITPTI 2025: 9 zile despre „Putere și vulnerabilitate”

Publicat de Andreea Drilea, 29 septembrie 2025, 10:45

Timp de 9 zile (2-8 octombrie, Prolog 20 și 27 septembrie), peste 400 de participanți vor evolua în peste 25 de locuri din oraș în programul ediției de majorat a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași (FITPTI), sub semnul „Putere și vulnerabilitate”.

Teatru indoors și outdoors, teatru filmat, lecturi performative, teatru de auzit, performance-uri, lansări de carte, expoziții, teatru studențesc, întâlniri spectatori-artiști trasează un calendar zilnic abundent, divers, cu adresabilitate de vârstă largă, cu tematici și stilistici variate.

Harta participanților din acest an include artiști din Argentina, Austria, Bulgaria, China, Croația, Franța, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Republica Moldova, România, Spania, Serbia, Suedia, Ungaria, companii de stat și independente, creatori consacrați și emergenți. Organizat de Teatrul Luceafărul Iași, finanțat de Consiliul Județean Iași, sprijinit de UNITER (asociația de breaslă a oamenilor de teatru din România), de sponsori, de reprezentanțe diplomatice și culturale ale unor țări străine, FITPTI face parte din rețeaua Asociației Europene a Festivalurilor cu sediul la Bruxelles, care i-a atribuit labelul „festival remarcabil”.

„Festivalui Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași, pe care-l imaginez de la prima lui ediție, va rămâne în continuare un rebel. E direcția pe care i-am fondat identitatea. Ediție de ediție conceptul înseamnă un alt focus, o dinamică impusă intenționat de strategia curatorială, e mereu altfel. Nu vreau să devenim predictibili, profilul e structurat pe curiozitate, pe stimularea ei, pe înnoire. FITPTI a intrat în reflexul cultural local, regional, național și internațional. Comunitatea regională a beneficiat de foarte multe exclusivități din străinătate, unele pentru prima oră în România, numai la Iași. E modalitatea mea de a o răsfăța!”, precizează teatrologul Oltița Cîntec, curatorul FITPTI.

Prima zi a Festivalului (joi, 2 octombrie), după cele două secvențe de Prolog, propune o serie de evenimente în diverse locuri ale orașului.

Programul complet https://luceafarul-theatre.ro/festivalul-international-de-teatru-pentru-publicul-tanar/festivalul-international-de-teatru-pentru-publicul.

La ora 19, în sala mare a Teatrului Luceafărul se va juca Zbor deasupra unui cuib de cuci, o producție Teatrul Nottara București, care este deja sold out. Pe afiș apar echipele unor prestigioase teatre de stat (Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, Teatrul Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Teatrul Nottara București, Arcub București, Teatrul „Fani Tardini” Galați, Teatrul „Andrei Mureșanu” Sf. Gheorghe, Teatrul Municipal Baia Mare, Teatrul Gong Sibiu, Teatrul Puck Cluj-Napoca, Teatrul „Ion Creangă” București etc.) și independente (Platforma de Teatru Politic București, Zbeng Cultural Cluj- Napoca, AnimArt Cluj-Napoca, BIS Teatru Sibiu, Var Cultural, Art No More, Centrul Maidan Cluj Napoca, Purple Wave București, Teatrul Basca Timișoara etc.) cu spectacole regizate de Radu Afrim, Vlad Cristache, Ada Milea, Andrei Măjeri, Mihai Măniuțiu, Alexandru Mâzgăreanu, Leta Popescu, David Schwartz, Doru Vatavului etc.

FITPTI promovează ideea de teatru incluziv, vizând categorii de spectatori care, din varii motive, nu pot fi prezente în incintele dedicate. O reprezentație cu Muzicanții din Bremen (Bis Teatru Sibiu), imaginată special pentru bunici, va fi jucată la Căminul de vârstnici Copou, iar Miko, vulpița friguroasă, la secția Oncologie a Spitalului de Copii Iași.

În aer liber, evenimentele sunt programate pe esplanada Teatrului Luceafărul Iași, Grădina Publică Palas, Copou, Piața Unirii, Grădina Botanică, în zone preferate de public, care va fi surprins de întâlnirile cu personaje de teatru. Și tot surprins va fi de prăjitura Festival, realizată special, în ediție limitată, în parteneriat cu lanțul de cofetării Cuptorul Moldovencei.

Atașat tendințelor actuale din artele spectacolului, Festivalul ieșean promovează noile forme de expresie și producție artistică, conectându-se la o rețea internațională. Teatrul Basca Timișoara vine la FITPTI cu un eșantion de teatru sustenabil – spectacolul (Dez)rădăcinare, o coproducție cu Teatrul Independent Ungaria și Teatrul Mikser Serbia. Teatru lambe-lambe e o formă de animație de dată recentă, prezentă în premieră grație companiei Art Land Puppets Sofia. Iar teatru în tramvai (Tramvaiul gândurilor) propune chiar Teatrul Luceafărul Iași, în tramvaiul său aniversar – 75 de ani de existență artistică. În privința networkingului, Electra (Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu), ajunge la FITPTI direct de la Expoziția Universală de la Osaka, Japonia. Pe linia alternativă, Golul interior (Purple Wave) s-a jucat în această vară la Edinburgh Festival Fringe.

Programul ediției XVIII este bogat, biletele pot fi achiziționate de pe platforma bilet.ro sau de la casieria Teatrului. Multe evenimente sunt sold out, majoritatea, la ultimele bilete.