Cel mare recent Eurobarometru arată că 6 din 10 români declară că sunt mulţumiţi de viaţa lor

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 08:55

Şase din zece românii declară că sunt mulţumiţi de viaţa lor, în timp ce media din toată Uniunea Europeană este de 86%, arată rezultatele celui mai recent Eurobarometru.

Un grad mai ridicat de satisfacţie, de peste 70 de procente, este înregistrat în rândul tinerilor din ţara noastră, cu vârste între 25 şi 39 de ani.

Reporter: Sondajul mai arată că principalele motive de îngrijorare ale românilor sunt legate de creşterea preţurilor, inflaţie şi costul vieţii, în proporţii egale, de 39%, urmate de situaţia economică – 24% şi de datoria guvernamentală – 16 procente. La nivel european, respondenţii indică drept preocupări principale invazia rusă din Ucraina – 21%, situaţia internaţională generală – 20 de procente şi starea economică a Uniunii Europene – 17%. Eurobarometrul mai arată faptul că 54% dintre români au încredere în blocul comunitar, mai mult decât media europeană, care este de 48%. Pentru jumătate dintre români, principala realizare a Uniunii este libera circulaţie a persoanelor, bunurilor şi serviciilor. Eurobarometrul a fost realizat în perioada 9 octombrie – 3 noiembrie.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro