Bugetul alocat cumpărăturilor de sărbători scade cu 10%, în acest an (studiu)

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 11:17

Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade cu aproximativ 10%, în acest an, comparativ cu anul anterior, în condiţiile în care trei sferturi dintre cumpărători (77%) se aşteaptă la preţuri mai mari pentru produsele de sezon, potrivit studiului Deloitte Holiday Retail Survey 2025, dat publicităţii miercuri.

Analiza de specialitate relevă faptul că hainele şi accesoriile rămân pe primul loc în preferinţele cumpărătorilor ca sumă alocată (20% din total), dar cardurile cadou câştigă teren (17%, plus patru puncte procentuale faţă de anul trecut), în timp ce bugetul alocat produselor electronice scade la 12%, de la 15%, în 2024.

Pe de altă parte, anul acesta tot mai mulţi cumpărători (47%, faţă de 39% în 2024) aleg să ofere cadou experienţe (mese la restaurant, bilete la evenimente, acces în centre de relaxare etc.), motiv pentru care cheltuielile de acest tip ar urma să scadă mai puţin (cu 6%) faţă de anul trecut decât cele alocate articolelor de retail (-14%).

Studiul arată că şapte din zece cumpărători urmăresc mai multe canale pentru a identifica oferte, iar 68% intenţionează să utilizeze instrumente digitale (social media – 59%, inteligenţa artificială generativă – 33%, comparatoare de preţuri şi chatboturi) pentru cumpărăturile de sărbători.

Totodată, pe categorii de vârstă, reprezentanţii Generaţiei X (între 45 şi 60 de ani) sunt singurii care intenţionează să cheltuiască mai mult anul acesta de sărbători decât anul trecut (cu 3%), în timp ce tinerii din Generaţia Z (între 18 şi 28 de ani) au în plan să aloce cu 34% mai puţin în acest scop decât în urmă cu un an. Mai mult, aceştia din urmă sunt mai predispuşi să caute oferte (95%), dar apelează şi la social media (74%), la inteligenţa artificială (43%) şi la influenceri pentru a identifica preţurile cele mai bune.

Reprezentanţii Generaţiei Z sunt cei mai interesaţi de bunurile de lux (57%, faţă de 44% din totalul participanţilor la studiu), considerând că acestea reprezintă o investiţie valoroasă.

Conform datelor centralizate, magazinele online atrag, şi anul acesta, cea mai mare parte a bugetului alocat de sărbători (56%), dar cele fizice rămân preferate pentru cumpărarea alimentelor şi băuturilor (82%), produselor de casă şi bucătărie (56%) sau hainelor şi accesoriilor (55%).

De asemenea, 58% dintre cumpărători consideră stresant procesul de achiziţionare a cadourilor de sărbători, iar 77% sunt nemulţumiţi, când fac cumpărături online, în special din cauza ritmului lent de livrare (37%) sau a stocurilor insuficiente (36%). În aceste condiţii, cumpărătorii ar aprecia dacă comercianţii i-ar ajuta să aleagă cadourile cele mai potrivite (45%) sau dacă le-ar pune la dispoziţie liste de produse preferate (wish list) sau de cadouri (25%).

Studiul Deloitte Holiday Retail Survey 2025 a fost efectuat în rândul a aproape 4.300 de consumatori din SUA şi analizează comportamentul de consum al acestora în perioada sărbătorilor de iarnă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

