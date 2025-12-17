Ascultă Radio România Iași Live
Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă (studiu)

Publicat de Andreea Drilea, 17 decembrie 2025, 11:26

Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă, 78% dintre români declarând că o consumă, în această perioadă, fie frecvent – în special bărbaţii (36%) şi segmentul de vârstă 35-44 ani (35%) – fie ocazional, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere.

Cele mai importante contexte de consum sunt petrecerile (56%), mesele festive (49%) şi momentele cu prietenii (40%), dar şi activităţile casnice, precum gătitul (31%).

Mai mult, 84% dintre români consideră că berea contribuie la o atmosferă relaxată de sărbători.

‘Iată că aducem dovezi suplimentare că berea nu este doar o simplă băutură, ci este un simbol al socializării şi al bucuriei de a fi împreună, indiferent de sezon. Studiul arată că românii o integrează firesc inclusiv în tradiţiile moderne din perioada sărbătorilor de iarnă, când dorinţa de a petrece timp cu familia şi prietenii este mai puternică decât oricând. Graţie variantei fără alcool, românii se pot bucura de gustul berii în orice situaţie, inclusiv dacă urmează să se urce la volan sau vor pur şi simplu să evite consumul de alcool’, a declarat Corina-Aurelia Zugravu, preşedintele Centrului de Studii despre Bere, citată în comunicat.

În plus, berea este percepută ca parte a tradiţiilor moderne de aproape doi din trei români. Ea este integrată în numeroase tradiţii moderne cum sunt – grătare sau petreceri în familie (70%), mese de sărbători (43%), festivaluri (39%), evenimente de familie (27%).

‘Rezultatele cercetării confirmă faptul că berea contribuie la crearea unei atmosfere relaxate şi autentice. Fie că vorbim despre masa festivă, petreceri sau momente simple de zi cu zi, berea rămâne un liant care aduce oamenii împreună şi întăreşte sentimentul de apartenenţă’, a declarat Marius Luican, director general Reveal Marketing Research.

În ceea ce priveşte tradiţiile, acestea joacă un rol central în identitatea românilor, fiind considerate importante sau foarte importante de 89% dintre ei, în special de către femei (93%). Legătura cu tradiţiile este resimţită mai ales în perioada sărbătorilor (57%) şi în momentele petrecute în familie (30%).

În concordanţă cu acest trend, inclusiv planurile de sărbători ale românilor rămân predominant casnice şi orientate către petrecerea timpului cu familia (76%).

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online, în luna noiembrie 2025, pe un eşantion reprezentantiv naţional de 1.005 respondenţi, cu vârsta peste 18 ani, din mediul urban şi rural, utilizatori de internet.

Centrul de Studii despre Bere este o iniţiativă interdisciplinară care explorează profunzimea socială, culturală şi istorică a consumului de bere din România.

Centrul de Studii despre Bere este rezultatul demersului celor trei membri fondatori: dr. Corina – Aurelia Zugravu, profesor universitar doctor în cadrul UMF ‘Dr. Carol Davila’, preşedintele Centrului de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie, dr. Alin Popescu, medic primar în medicină sportivă şi consultant în probleme de nutriţie, deţinând funcţia de secretar general, şi dr. Mihaela Begea, doctor în ştiinţe inginereşti. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

