„Asaltul Lupilor" a fost din nou un succes la IAȘI

Publicat de Andreea Drilea, 30 septembrie 2025, 11:21

Ediția a XII-a „cu Lupii laolaltă” a evenimentului „Asaltul Lupilor” a fost un triumf, transformând comuna Miroslava, județul Iași, într-un adevărat teren de joacă pe 27 și 28 septembrie. Succesul evenimentului se datorează în primul rând participanților, dar și comunității extinse care și-a unit forțele pentru a crea o experiență de neuitat.

Ediția de colecție a reunit o varietate de participanți, de la cei mai tineri la cei mai experimentați, care au parcurs trasee adaptate pentru toate vârstele și nivelurile de pregătire.   S-a demonstrat încă o dată că spiritul de echipă, și nu competiția, este cel care transformă o zi obișnuită într-un moment de bucurie și triumf.

“Am dori să mulțumim tuturor celor care au contribuit la siguranța și reușita evenimentului, Primăriei și Consiliului Local al Comunei Miroslava pentru sprijinul acordat, voluntarilor Crucii Roșii Filiala Iași, reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași, poliției locale și rutiere, pompierilor din Miroslava și ambulanței Dacomed. Mulțumiri călduroase transmitem și către Aumovio România – pentru încrederea acordată. De asemenea, apreciem implicarea totală a partenerilor și a echipei tehnice, a voluntarilor și a MC-ul evenimentului, George Marici, precum și a firmelor și a asociațiilor care ne-au fost alături pentru a oferi momente delicioase și pline de zâmbete. Această ediție a reamintit tuturor ce înseamnă iubirea necondiționată și spiritul de comunitate. „Cu lupii laolaltă” a fost, cu adevărat, un eveniment de colecție, iar mulțumirile noastre sunt profunde.” a declarat Christian NISTOR, CEO Asaltul Lupilor, Asociația RunCorp.

Reamintim că „Asaltul Lupilor” este cea mai iubită cursă cu obstacole și noroi din România, aduce mii de participanți și public – susținători ai cursei – din toată țara, oriunde se organizează. Anul acesta, în premieră, a oferit și un After-Party participanților, printr-un parteneriat cu un eveniment de muzică LIVE, organizat la Amfiteatrul Centrului Internațional de Artă Contemporană Iași – un loc ce merită atenția iubitorilor de concerte în aer liber, de pretutindeni. Pe scenă a urcat trupa ieșeană STANKER în deschidere cu KOFIVARKA din Republica Moldova, debut – iar momentele dinaintea show-ului au fost susținute de elevi ai cunoscutei școli de muzică Thymecat, tot din Iași.

Indiferent de zona de desfășurare, Asaltul Lupilor reușește să coalizeze dar mai ales să promoveze comunitatea respectivă, oamenii și locurile ce îi aparțin.

Materiale foto-video spectaculoase – din ce în ce mai spectaculoase, de la ediție la ediție – se încarcă în timp real pe site-ul oficial al evenimentului, www.asaltullupilor.ro cât și pe paginile de Social Media.

