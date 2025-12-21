Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fapt divers » 21 decembrie – începe iarna astronomică în emisfera nordică

21 decembrie – începe iarna astronomică în emisfera nordică

21 decembrie – începe iarna astronomică în emisfera nordică

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 11:33

Este cea mai scurtă zi din an şi de astăzi începe iarna astronomică în emisfera nordică.

Solstiţiul de iarnă va avea loc la ora 17:03, momentul când axa Pământului este înclinată, astfel încât emisfera nordică este orientată cel mai departe de Soare.

De la această dată şi până la 21 iunie, când se va produce solstiţiul de vară, durata zilelor creşte treptat, iar nopţile se vor scurta.

Chiar dacă astăzi este cea mai scurtă din an, nu este neapărat şi cea mai rece, temperaturile minime apar adesea în ianuarie sau februarie din cauza inerţiei termice a Pământului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Marea Britanie/Record de ore de soare în 2025
Fapt divers miercuri, 17 decembrie 2025, 11:38

Marea Britanie/Record de ore de soare în 2025

Marea Britanie, cunoscută pentru climatul său umed şi mohorât, a înregistrat un record de ore de soare în 2025, au anunţat miercuri serviciile...

Marea Britanie/Record de ore de soare în 2025
Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă (studiu)
Fapt divers miercuri, 17 decembrie 2025, 11:26

Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă (studiu)

Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă, 78% dintre români declarând că o consumă, în această perioadă, fie...

Berea îşi menţine popularitatea şi în timpul sărbătorilor de iarnă (studiu)
Bugetul alocat cumpărăturilor de sărbători scade cu 10%, în acest an (studiu)
Fapt divers miercuri, 17 decembrie 2025, 11:17

Bugetul alocat cumpărăturilor de sărbători scade cu 10%, în acest an (studiu)

Bugetul alocat cheltuielilor de sărbători scade cu aproximativ 10%, în acest an, comparativ cu anul anterior, în condiţiile în care trei...

Bugetul alocat cumpărăturilor de sărbători scade cu 10%, în acest an (studiu)
Aproape trei sferturi dintre utilizatorii de internet cumpără online (analiză)
Fapt divers miercuri, 17 decembrie 2025, 11:15

Aproape trei sferturi dintre utilizatorii de internet cumpără online (analiză)

Comerţul electronic continuă să crească în România, aproape trei sferturi dintre utilizatorii de internet cumpărând online, relevă o...

Aproape trei sferturi dintre utilizatorii de internet cumpără online (analiză)
Fapt divers vineri, 12 decembrie 2025, 11:54

Joy Christmas Challenge – inscrieri deschise pana pe 18 decembrie 2025

Concursul național de limba engleză „Joy Christmas Challenge”: înscrieri deschise până pe 18 decembrie 2025 Centrul lingvistic Twinkle Star...

Joy Christmas Challenge – inscrieri deschise pana pe 18 decembrie 2025
Fapt divers marți, 9 decembrie 2025, 12:41

Mobilizare majoră la Iași pentru animalele din padocuri – cel mai mare eveniment caritabil pentru prietenii blănoși are loc pe 13 decembrie

Aflat la a 18-a ediție, „Ai cumva o păturică?” este una dintre cele mai mari și inedite inițiative pentru animale, ce își propune...

Mobilizare majoră la Iași pentru animalele din padocuri – cel mai mare eveniment caritabil pentru prietenii blănoși are loc pe 13 decembrie
Fapt divers marți, 9 decembrie 2025, 09:47

Mult peste jumătate (61,43%) dintre copiii mamelor sub 15 ani nu au paternitatea recunoscută: sarcina la vârste fragede reprezintă un risc pentru mama-copil și pentru nou-născut

Mult peste jumătate (61,43%) dintre copiii mamelor sub 15 ani nu au paternitatea recunoscută: sarcina la vârste fragede reprezintă un risc pentru...

Mult peste jumătate (61,43%) dintre copiii mamelor sub 15 ani nu au paternitatea recunoscută: sarcina la vârste fragede reprezintă un risc pentru mama-copil și pentru nou-născut
Fapt divers marți, 18 noiembrie 2025, 07:30

Riscurile cumpărării de produse alimentare de pe reţelele de socializare

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară avertizează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziţionării de produse alimentare...

Riscurile cumpărării de produse alimentare de pe reţelele de socializare