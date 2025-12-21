21 decembrie – începe iarna astronomică în emisfera nordică

Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 11:33

Este cea mai scurtă zi din an şi de astăzi începe iarna astronomică în emisfera nordică.

Solstiţiul de iarnă va avea loc la ora 17:03, momentul când axa Pământului este înclinată, astfel încât emisfera nordică este orientată cel mai departe de Soare.

De la această dată şi până la 21 iunie, când se va produce solstiţiul de vară, durata zilelor creşte treptat, iar nopţile se vor scurta.

Chiar dacă astăzi este cea mai scurtă din an, nu este neapărat şi cea mai rece, temperaturile minime apar adesea în ianuarie sau februarie din cauza inerţiei termice a Pământului.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro