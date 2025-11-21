Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » ZILELE MUZEULUI ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII „ȘTEFAN PROCOPIU” 70 de ani de la înființare

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2025, 11:09


Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Academia Română – Filiala Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași și Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” organizează, în perioada 27 – 28 noiembrie 2025, Zilele Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”, proiect cultural dedicat împlinirii a 70 de ani de la înființarea acestei instituții muzeale de referință în domeniul patrimoniului tehnic național.

Manifestările culturale aduc în prim-plan evoluția muzeului de-a lungul celor șapte decenii de existență, contribuția sa la promovarea educației științifice și tehnice, precum și proiectele prin care acesta continuă să inspire generațiile tinere.  În contextul sărbătoririi anului centenar al Palatului Culturii, această celebrare capătă o semnificație aparte, evidențiind rolul emblematic al instituției în protejarea patrimoniului național, în stimularea interesului pentru cultură și transmiterea generațiilor viitoare.

„Vă invităm să participați la evenimentele dedicate acestui moment aniversar, pentru a descoperi și celebra împreună 70 de ani de istorie muzeală, pasiune și dăruire pentru știință”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

PROGRAM EVENIMENTE

Joi, 27 noiembrie 2025, începând cu ora 15.00

  • Alocuțiuni dedicate momentului aniversar, susținute de reprezentanți ai oficialităților locale, personalități din învățământul superior de profil tehnic și prieteni ai muzeului;
  • Vernisajul expoziției Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”: 70 de ani de la înființare – Donații și Donatori”;
  • Vernisajul expoziției Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”: 70 de ani de la înființare – File de Istorie;
  • Lansarea volumului Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” la 70 de ani de la înființare: Evoluție, Patrimoniu, Perspective”;
  • Dezvelirea plăcii comemorative dedicate fondatorilor Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”;
  • Microrecital de muzică clasică, susținut de ansamblul de suflători „Trio Amicitiae” de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, sub îndrumarea prof. Valentina Cioată.

Vineri, 28 noiembrie 2025, începând cu ora 15.00

  • Evenimentul omagial In Memoriam acad. Cristofor Simionescu (1920–2007), prilejuit de împlinirea a 105 ani de la nașterea prestigiosului om de știință ieșean, distins profesor, cercetător și formator de discipoli;
  • Vernisajul expoziției Acad. Cristofor Simionescu (1920 – 2007). Cărți, documente și obiecte de referință biografică și științifică.

Vă așteptăm să sărbătorim împreună 70 de ani de excelență muzeală!

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing, 

Dr. Coralia Costaş

