Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 8 – 14 septembrie 2025

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 11:53





Luni, 8 septembrie, la ora 17, la Galeria ARTOTECA a Bibliotecii Metropolitate București (Șoseaua Mihai Bravu, nr. 4) va avea loc vernisajul expoziției FREE Camp 2025. În perioada 23 iulie-2 august 2025 orașul Miercurea Ciuc a găzduit a XXI-a ediție a Taberei Internaționale de Arte Plastice FREE Camp. Expoziția va reunit lucrările artiștilor Gheorghe COMAN (RO), Ileana Victoria DRAGOMIRESCU (RO), FAZAKAS Csaba (AT), FÁBIÁN Zoltán (HU), HIDEG Margit (CAN, HU), LEHEL Endre (HU), Mariana PAPARĂ (RO), RÁDULY Mária Piroska (RO), Volker SCHWARZ (DE) și BOTÁR László, curatorul atelierului (RO). Curatori: Gheorghe DICAN și Liviu NEDELCU. Vernisajul va fi moderat de către criticul de artă: Dr. Ana TRACI-NEAGOE.

Două deschideri expoziționale sunt programate pentru marți, 9 septembrie:

La ora 19, Galeria Galateea Contemporary Art prezintă un ambient de poveste: instalația ceramică „Nigredo” a artistei vizuale Alina Tudor. Cercetările artistice abordează conceptul alchimic nigredo, una dintre etapele de descompunere a materiei înainte de a deveni piatră filosofală, moment de prefacere interioară în vederea renașterii. Prin această instalație, ea consideră etapa nigredo o fază necesară de introspecție, de devenire, de purificare și renaștere spirituală. Curatoare – Romana Mateiaș.

La Galeriile de Artă ale Academiei Române va avea loc la ora 17, 30, vernisajul expoziției „Nr.10″. Artiștii plastici Ioana Lavinia Streinu – pictor și Eusebio Spînu – ceramist vor expune o serie de lucrări de mari dimensiuni, realizate în tehnicile picturii de șevalet, folosind diverse materiale (ulei pe pânza, cărbune și pastel pe pânza, culori acrilice cu pasta de relief). Prezentările vor aparține lui Eduard Andrei și lui Angelo Mitchievici. Curatorul evenimentului este Eusebio Spînu.

Miercuri, 10 septembrie, la Galeria Națională „Forma” din Deva, la ora 17, se deschide expoziția „𝗘𝗖𝗛𝗢𝗘𝗦 𝗙𝗥𝗢𝗠 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗛𝗔𝗗𝗢𝗪𝗦” – o călătorie prin umbre ce reflectă trecerea timpului și puterea artei de a lumina necunoscutul. Trei artiste: Diana Pantea, Dorina Pantea și Andreea Poenar prezintă o selecție de lucrări în ulei pe pânză și mixed-media, unde temele întunecate se împletesc cu reflecții asupra prezentului și introspecții onirice sau filosofice.

Joi, 11 septembrie sunt programate ale două vernisaje:

Artistul clujean Liviu Mocan și comunitatea Atelier+, împreună cu Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, vă invită la deschiderea expoziției „E timpul prieteniei, 70+” care va avea loc la ora 17, la Palatul Bánffy (Piața Unirii nr. 30). Expoziția se dorește a fi un moment de celebrare, nu doar a vârstei de 70 de ani a artistului, dar și al unui principiu esențial din viața acestuia: Prietenia. Astfel, pe simezele Muzeului de Artă vor fi expuse 77 de lucrări realizate fiecare la patru mâini, rodul colaborării dintre Liviu Mocan și alți 77 de prieteni. Toate lucrările care compun această impresionantă și unică expoziție au fost elaborate special pentru acest eveniment fiind expresia sentimentului prieteniei dintre autori. Mai mult, caracterul aniversar al evenimentului, a provocat sărbătoritul la un gest de generozitate, acela de a dărui către mai tinerii artiști ai comunității Atelier+, care se află într-un amplu proces de organizare și edificare a unui Centru de Artă Contemporană la Cluj-Napoca, astfel că lucrările prezentate vor putea fi achiziționate de publicul vizitator, iar toate fondurile obținute vor fi direcționate către asociația menționată.

Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia va găzdui de la ora 18, o expoziție colectivă intitulată RO (Pictură – Grafică – Sculptură). Curatori: Bogdan Breza și Ovidiu Panighianț.

Vineri, 12 septembrie vor avea loc cinci provocări plastice:

Filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, organizează următoarele vernisajeꓽOra 17,00, în Galeria Cozia Pasaj 2, „ORDINE FRAGILĂ” – expoziție de artă textilă a artistei Mirela Manases; ora 17,30, în Galeria Cozia Pasaj 1, „FLORALIS” – expoziție de pictură a artistelor Mălina Turmacu, Laura Stoian și Loredana Talpoș, iar la ora 18,00, în Galeria Artex, se deschide expoziția de pictură „TURNUL MEU DE FILDEȘ” a artistei Olga Popescu. Cu acest prilej va avea loc și lansarea revistei „Gazeta Gorjului” nr. 8 / August 2025 , cu pagini alocate unor scriitori vâlceni. Redactor-șef: Vasile Vasiescu.

La ora 18, la Galeria Studio 19 din Cluj Napoca (str. Albac, nr.19), vă invităm să luați parte la vernisajul expoziției „Între Timp”, o călătorie vizuală a artistei Ioana Feneșan Iacob, în care ferestrele și porțile devin simboluri ale trecerii, așteptării și descoperirii.

Muzeul de Artă Populară „Prof. Dr. Nicolae Minovici” din București (Str. Dr. Nicolae Minovici, nr. 1) vă invită la ora 18, la expoziția personală a artistei Vali Irina Ciobanu, intitulată „București, un oraș numit acasă”. Vali Irina Ciobanu explorează contrastul dintre pulsul modern al capitalei și farmecul discret al curților ascunse sau al clădirilor vechi, transformând Bucureștiul într-un personaj viu, plin de lumină și culoare.

Parteneri media ai Uniunii Artiștilor Plastici din România: Radio România Cultural, Radio România Internațional, Amos News, CooltNeamț, Zile și Nopți, Revista Arta, Modernism.ro, Top Business, Piața de Artă, MSNews.