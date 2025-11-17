Turneul Național Vioara și Enescu, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie) Gala de Craciun Vioara și Enescu, la Ateneul Român pe 7 decembrie

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2025, 11:21





Turneul Național Vioara și Enescu ajunge, în această săptămână, la Iași (18 noiembrie), Bistrița (20 noiembrie), Deva (21 noiembrie), marcând continuarea proiectului început în 2012 printr-o ediție aniversară Enescu ’70.

Ediția din acest an va avea un final grandios, la București, pe 7 decembrie, o Gală de Crăciun, care-l va avea ca invitat special pe violonistul Liviu Prunaru, cu care Gabriel Croitoru „se duelează” de mai bine de un deceniu în proiectul Duelul viorilor.

Biletele online pentru Gala de Crăciun de la Ateneul Român din București se pot găsi aici: Turneul Național Vioara și Enescu.

După 13 ani în care turneul a valorificat în primul rând instrumente de colecţie, ajungând în 2024 la toate cele patru viori ale lui George Enescu aflate în patrimoniul Muzeului Național George Enescu, clasate ca Tezaur – Guarneri del Gesù „Catedrala” (1731), două viori Paul Kaul din anii 1930 și 1931, respectiv o vioară Frères Pierre și Hippolyte Silvestre din 1835, ediția a 14-a, din 2025, rupe acest tipar: de data aceasta, violoniștii Gabriel Croitoru, Simina Croitoru, Paul Răducanu și Mircea Dumitrescu nu vor mai cânta pe aceste viori istorice, ci pe instrumente moderne, contemporane cu ei, unele construite special pentru mâinile lor.

Alături de violoniști, pe scenă vor fi prezenți pianiștii Clementina Ciucu (Bistrița, Deva) si Alexandru Burcă (Iași, București), iar ca invitat special la Ateneul Român din București, violonistul Liviu Prunaru.

În 2025, povestea scrisă de violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail din 2012 nu se oprește, ci se rescrie. Turneul Național Vioara și Enescu aduce pe scenă instrumente noi, contemporane, construite pentru mâinile artiștilor de astăzi, invitând publicul să asculte cum tradiția și modernitatea se întâlnesc într-un singur sunet.

Repertoriul aduce împreună pagini de Ceaikovski, Kreisler, Chopin, Williams, Elgar, Massenet, Kroll, Bacewicz, Beriot și, bineînţeles, George Enescu.

Un turneu Pro Contemporania 20 din seria Turnee de Poveste.

ITINERARIU

26 septembrie, ora 19:00 – Roma, Ambasada României în Italia, la pian Horia Mihail

4 noiembrie, ora 19:00 – București, Ateneul Român – Concert simfonic aniversar Gabriel Croitoru 60 – invitată Simina Croitoru

18 noiembrie, ora 19:00 – Iași, Palatul Culturii, la pian Alexandru Burcă

20 noiembrie, ora 19:00 – Bistrița, Palatul Culturii, la pian Clementina Ciucu-Ristea

21 noiembrie, ora 19:00 – Deva, Sala Pro Arte, la pian Clementina Ciucu-Ristea

7 decembrie, ora 19:00 – București, Ateneul Român, la pian Alexandru Burcă – invitat special, violonistul Liviu Prunaru

Detalii pe www.vioaraluienescu.ro

Spot ediţia 2025: Turneul Național Vioara și Enescu – Ediția a 14-a

Filmul ediției 2024: Turneul național Vioara lui Enescu, Ediția a XIII-a

facebook: https://www.facebook.com/vioaraluienescu

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/vioaraluienescu?igsh=M3NvY3Ywd3ByejVo

