Trecut, Prezent și Viitor într-o toamnă a dialogului – Conferințe de excepție la Sala Unirii

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 11:02

Ateneul Național din Iași organizează toamna aceasta trei evenimente educaționale de marcă, menite să provoace reflecție și să inspire publicul larg. Sub semnul dialogului autentic, invitați de renume din domeniul educației, comunicării, istoriei și psihologiei vor oferi perspective valoroase asupra unor teme esențiale pentru societatea contemporană. Întâlnirile vor avea loc la Sala Unirii – Cinema Victoria, începând cu ora 18:00.

Primul eveniment din această serie, denumit Trecut, Prezent și Viitor în Educație va avea loc marți, 30 septembrie și îi va aduce împreună pe doi dintre cei mai influenți gânditori români ai prezentului, Prof. Univ. Dr. Daniel David, Ministrul Educației și Cercetării, și Prof. Univ. Dr. Dumitru Borțun, cadru didactic la Facultatea de Comunicare și Relații Publice. Dialogul va aborda teme precum reformele necesare, impactul noilor tehnologii asupra învățării și rolul valorilor în formarea tinerilor.

Duminică, pe 5 octombrie, invitații Damian Anfile și Cătălin Oprișan vor susține conferința Domni uitați, boieri pierduți și străini cu noroc – povești din Moldova altfel, un eveniment inedit, plin de umor și informații mai puțin cunoscute din istoria Moldovei. Povestitorii serii promit o incursiune captivantă în trecutul românesc, cu personaje pitorești și reflecții relevante despre identitatea noastră culturală.

Cea de-a treia conferință va avea loc sâmbătă, 25 octombrie, și are ca temă Ura și iubirea: Capcane, Iluzii și Transformări. Invitații, Lavinia Bârlogeanu și Mihai Morar, propun o explorare curajoasă a uneia dintre cele mai sensibile și distorsionate relații interumane – cea dintre ură și iubire.

Achiziționarea biletelor se poate face la casieria instituției, pe site-ul oficial https://www.ateneuiasi.ro/ sau la tonomatele de la Ateneul Național din Iași și Sala Unirii.