Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Toamnă Româno – Italiană la Iași – Autori italieni și cărțile lor –

Toamnă Româno – Italiană la Iași – Autori italieni și cărțile lor –

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 10:00


Sâmbătă, 1 noiembrie  2025, ora 12.00, la CASA MUZEELOR IAȘI, invităm iubitorii de literatură la o întâlnire cu autori italieni: Cinzia Demi – scriitoare, jurnalist, critic, promotor cultural; Edmond NEAGOE – poet, ministru consilier la Consulatul General al României la Bologna; Elio SCARCIGLIA – artist foto-video, director la Terra d’ulivi Edizioni.

Conf.univ.dr. Livia Iacob și scriitorul Liviu Apetroaie vor prezenta volumele de poezie bilingve Una visione dell`apocalisse” – Edmond Neagoe, (Terra D’ulivi Edizioni, 2024), cu traducere în italiană de Daniela Lupi și ilustraţii semnate de Radu Bercea, „Solstiţiul cărărilor”- Cinzia Demi, (Editura EIKON, 2024), traducere Irina Lupu  și albumul fotografic „Un tărâm îndepărtat – Mongolia”- Elio Scarciglia, (Editura EIKON, 2025), traducere Adriana Ungureanu.

Invitați la eveniment: artistul plastic Maurizio Caruso și scriitorii Maria Grădinaru, Daniel Corbu și Valentin Talpalaru, membrii ai Uniunii Scriitorilor din România.

Momentul artistic susținut de soprana Aurora Pală și elevii Elisabetta Todirașcu,   Teotim Todirașcu și Adelina Pașcu de la Școala de canto VocALisART Piatra Neamț va completa programul.

Evenimentul va fi moderat de Rodica Rodean-președinte fondator al Asociației Universul Prieteniei.

La evenimentul organizat de Asociația „Universul Prieteniei” Iași și  Muzeul Literaturii Române Iași s-au alăturat ca parteneri  EstroVersi Associazione Culturale Bologna-Italia, Școala de canto VocALisART Piatra Neamț și Asociația „Dreptul Basarabiei”.

Evenimentul face parte din proiectul „Toamnă Româno-Italiană”, ajuns la ediția a X-a, fiind conceput ca un duplex cultural România – Italia inițiat de Asociația „Universul Prieteniei” Iași, în anul 2016, desfăşurat la Torino, Ivrea, Milano, Roma, Bologna şi la Iaşi. În decursul anilor, am avut ca parteneri Consulatele de la Torino și Milano, Ambasada României în Republica Italiană de la Roma și Institutul Cultural Român, dar şi asociaţii culturale româneşti din Italia. Anul acesta, activităţile s-au desfăşurat în data de 29- 30 septembrie 2025, la Bologna,  sub patronajul Consulatului General al României în Republica Italiană.

Aceste colaborări subliniază importanța dialogului cultural dintre cele două țări, încurajând un schimb fructuos de idei și cunoștințe în domeniul literar.

Etichete:
Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar
Evenimente joi, 23 octombrie 2025, 10:15

Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar

În luna noiembrie, Palatul Culturii din Iași în colaborare cu invitații Ateneului Național din Iași, vă invită la trei recitaluri...

Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar
MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România
Evenimente miercuri, 22 octombrie 2025, 13:16

MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România

Inaugurarea unui obiect unicat în România, singurul craniu de Mammuthus trogontherii, cu o vechime de aproximativ 350.000 ani, va avea loc...

MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România
Multiculturalitate în arta cinematografică, ediţia a V-a
Evenimente miercuri, 22 octombrie 2025, 11:17

Multiculturalitate în arta cinematografică, ediţia a V-a

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi vă invită să participaţi la proiecţiile cinematografice şi dezbaterile publice din...

Multiculturalitate în arta cinematografică, ediţia a V-a
Conferință la Palat, susținută de Adrian Cioroianu: „Pe când secolul XX era încă tânăr. Anul 1925 într-o perspectivă istorică”
Evenimente marți, 21 octombrie 2025, 12:10

Conferință la Palat, susținută de Adrian Cioroianu: „Pe când secolul XX era încă tânăr. Anul 1925 într-o perspectivă istorică”

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi invită publicul la un nou eveniment dedicat Centenarului Palatului Culturii din Iași, sub genericul...

Conferință la Palat, susținută de Adrian Cioroianu: „Pe când secolul XX era încă tânăr. Anul 1925 într-o perspectivă istorică”
Evenimente miercuri, 15 octombrie 2025, 09:52

Festivalul Muzicii Românești Ediția a XXVII-a, Iași, 13-17 octombrie 2025

Joi, 16 oct., ora 19 | Aula Magna „Carmen Sylva”, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași – Din lada de zestre a Bucovinei –...

Festivalul Muzicii Românești Ediția a XXVII-a, Iași, 13-17 octombrie 2025
Evenimente luni, 13 octombrie 2025, 11:34

La finalul săptămânii, pe scena FNT București – „Zi de bucurie” de Arne Lygre, o montare marca Radu Afrim

O prezență constantă pe afișul Festivalului Național de Teatru de la București, Naționalul ieșean participă și la această ediție a...

La finalul săptămânii, pe scena FNT București – „Zi de bucurie” de Arne Lygre, o montare marca Radu Afrim
Evenimente luni, 13 octombrie 2025, 10:02

Festivalul Muzicii Românești, Palatul Braunstein – Muzica saloanelor boierești de veac XIX – Restitutio Carol Mikuli | Recital-conferință

Luni, 13 octombrie, ora 17.00 Palatul Braunstein Muzica saloanelor boierești de veac XIX – Restitutio Carol Mikuli RECITAL – CONFERINȚĂ...

Festivalul Muzicii Românești, Palatul Braunstein – Muzica saloanelor boierești de veac XIX – Restitutio Carol Mikuli | Recital-conferință
Evenimente sâmbătă, 11 octombrie 2025, 13:51

Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025

La Vaslui se desfășoară o nouă ediție a Festivalului-Concurs ArtFest-Domisong, organizat de Asociația Culturală Domisong. Evenimentul...

Festivalul Internațional ”ArtFest Domisong”, Ediția a V- a, Vaslui 2025