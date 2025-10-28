Toamnă Româno – Italiană la Iași – Autori italieni și cărțile lor –

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2025, 10:00





Sâmbătă, 1 noiembrie 2025, ora 12.00, la CASA MUZEELOR IAȘI, invităm iubitorii de literatură la o întâlnire cu autori italieni: Cinzia Demi – scriitoare, jurnalist, critic, promotor cultural; Edmond NEAGOE – poet, ministru consilier la Consulatul General al României la Bologna; Elio SCARCIGLIA – artist foto-video, director la Terra d’ulivi Edizioni.

Conf.univ.dr. Livia Iacob și scriitorul Liviu Apetroaie vor prezenta volumele de poezie bilingve „Una visione dell`apocalisse” – Edmond Neagoe, (Terra D’ulivi Edizioni, 2024), cu traducere în italiană de Daniela Lupi și ilustraţii semnate de Radu Bercea, „Solstiţiul cărărilor”- Cinzia Demi, (Editura EIKON, 2024), traducere Irina Lupu și albumul fotografic „Un tărâm îndepărtat – Mongolia”- Elio Scarciglia, (Editura EIKON, 2025), traducere Adriana Ungureanu.

Invitați la eveniment: artistul plastic Maurizio Caruso și scriitorii Maria Grădinaru, Daniel Corbu și Valentin Talpalaru, membrii ai Uniunii Scriitorilor din România.

Momentul artistic susținut de soprana Aurora Pală și elevii Elisabetta Todirașcu, Teotim Todirașcu și Adelina Pașcu de la Școala de canto VocALisART Piatra Neamț va completa programul.

Evenimentul va fi moderat de Rodica Rodean-președinte fondator al Asociației Universul Prieteniei.

La evenimentul organizat de Asociația „Universul Prieteniei” Iași și Muzeul Literaturii Române Iași s-au alăturat ca parteneri EstroVersi Associazione Culturale Bologna-Italia, Școala de canto VocALisART Piatra Neamț și Asociația „Dreptul Basarabiei”.

Evenimentul face parte din proiectul „Toamnă Româno-Italiană”, ajuns la ediția a X-a, fiind conceput ca un duplex cultural România – Italia inițiat de Asociația „Universul Prieteniei” Iași, în anul 2016, desfăşurat la Torino, Ivrea, Milano, Roma, Bologna şi la Iaşi. În decursul anilor, am avut ca parteneri Consulatele de la Torino și Milano, Ambasada României în Republica Italiană de la Roma și Institutul Cultural Român, dar şi asociaţii culturale româneşti din Italia. Anul acesta, activităţile s-au desfăşurat în data de 29- 30 septembrie 2025, la Bologna, sub patronajul Consulatului General al României în Republica Italiană.

Aceste colaborări subliniază importanța dialogului cultural dintre cele două țări, încurajând un schimb fructuos de idei și cunoștințe în domeniul literar.