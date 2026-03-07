Târgul de Carte Gaudeamus Radio România, la Craiova

Publicat de Andreea Drilea, 7 martie 2026, 09:43





În fiecare an, primăvara cărții începe la Gaudeamus Craiova. Pentru că, în fiecare an, de peste două decenii, Radio România dă startul sezonului național al târgurilor de carte, în Cetatea Băniei.

11 – 15 martie este intervalul în care, în 2026, cel mai citit târg de carte, de la cel mai ascultat radio va lua în stăpânire foaierul generos al Teatrului Național „Marin Sorescu”.

Evenimentul este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Oltenia – Craiova.

Deschiderea oficială a ediției va avea loc miercuri, 11 martie, la ora 12:00, iar președintele de onoare al acestei ediții va fi domnul Demeter Andràs Istvan, Ministrul Culturii din România.

Târgul va fi deschis zilnic, între orele 10:00 și 19:00, în primele patru zile, și între orele 10:00 și 14:00, duminică, 15 martie. Accesul publicului va fi gratuit.

Mai multe detalii sunt disponibile în comunicatul de presă atașat.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați website-ul www.gaudeamus.ro.

Persoană de contact: Connie Chifor (0745 109 649, cornelia.chifor@radioromania.ro).