Premieră la Ateneul Național din Iași: „Freelancer: Love Story" – un manifest despre supraviețuire și pasiune

Premieră la Ateneul Național din Iași: „Freelancer: Love Story” – un manifest despre supraviețuire și pasiune

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2026, 08:08


Ateneul Național din Iași anunță premiera spectacolului „Freelancer: Love Story”, ce va avea loc sâmbătă, 7 martie 2026, de la ora 19:00, în Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”. Textul și regia poartă semnătura lui Ion Sapdaru, iar distribuția îi aduce în prim-plan pe tinerii actori Ștefania Bejan și Petre Sapojnic.

„Freelancer Love Story”, a doua premieră a anului 2026, este un spectacol visceral care explorează realitatea dură a tinerilor artiști independenți. Departe de clișeele romantice, piesa prezintă iubirea ca un pact de rezistență în fața precarității, a chiriilor restante și a contractelor ridicole. Este povestea „livratorilor de vise” care negociază zilnic între demnitate și supraviețuire, transformând scena în ultimul adăpost împotriva indiferenței unei societăți ce monetizează până și emoția.

„Spectacolul nu cere indulgență, ci prezență. Este strigătul unei generații care joacă fără plasă de siguranță, o radiografie crudă a luptei de a rămâne viu și integru într-o lume a compromisului”, a declarat regizorul Ion Sapdaru.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau prin rezervare directă pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/class/love-story-premiera-2/. De asemenea, tichetele de acces sunt disponibile și la tonomatele amplasate în incinta instituției și la Sala Unirii.

