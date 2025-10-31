Poezie în spațiul public – ediția a II-a. Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 10:35

Poezie în spațiul public – ediția a II-a

Ediția „POEZIE ȘI INGINERIE”

2 noiembrie 2025, ora 11.

Palatul Culturii Iași, Sala „Ștefan Procopiu”

Facultatea de Mecanică din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii Iași, organizează cea de-a doua ediție a evenimentului „POEZIE ÎN SPAȚIUL PUBLIC”, o întâlnire dedicată dialogului dintre știință și literatură, dintre rațiune și sensibilitate.

Această ediție, reunită sub titlul „POEZIE ȘI INGINERIE”, își propune să arate că, dincolo de diferențele de limbaj, poezia și ingineria împărtășesc aceeași energie creatoare, dorința de a înțelege și de a construi lumea, fie prin cuvânt, fie prin idee tehnică.

Această ediție nu este un cenaclu și nu urmărește evaluări, ierarhizări sau judecăți de valoare. Poezia este, în acest context, doar o formă liberă de comunicare, un dialog viu între oameni, între emoție și rațiune, o apropiere și o modalitate de confesiune.

Programul evenimentului va debuta cu prezentări susținute de studenții masteranzi ai programului Sisteme de transport pe calea ferată, din cadrul Facultății de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași.

În cea de-a doua parte, studenți masteranzi la specializarea Comunicare în spațiul public, anul II, din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, ne vor introduce în universul poeziei, văzută de ei ca un instrument eficient de comunicare în spațiul public, o punte între cele două discipline aparent diametral opuse, o punte între oameni.

Scopul manifestării este acela de a descoperi poezia ca formă de apropiere între oameni, ca limbaj al sensibilității care completează și luminează raționalul, care dă sens și frumusețe vieții.

Evenimentul reunește studenți ai masteratului Comunicare în spațiul public – Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Litere, anul II și studenți ai programului de master Sisteme de transport pe calea ferată – Facultatea de Mecanică, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

Coordonatorii evenimentului sunt Mihaela BĂBUȘANU, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bacău și Prof. dr. Daniel APOSTOL, profesor asociat, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, Facultatea de Mecanică