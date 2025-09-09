Piese de excepție din colecția Muzeului de Istorie a Moldovei: micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt”

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2025, 06:15





Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunță organizarea unei micro-expoziții dedicate Reginei Maria (1875 – 1938), personalitate emblematică a istoriei României Mari, cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea sa. Evenimentul va avea loc în perioada 10 septembrie – 7 decembrie 2025, la Palatul Culturii din Iași, și va aduce în prim-plan o fotografie mai puțin cunoscută a suveranei, alături de cel de-al doilea volum al lucrării sale autobiografice, „Ordeal: The Story of My Life”.

„Prin această micro-expoziție, readucem în atenția publicului contribuția remarcabilă a Reginei Maria la istoria, cultura și spiritul național al României”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Fotografia realizată în 1935 o surprinde pe Regina Maria a României într-un moment de liniște și maturitate, la vârsta de 60 de ani. Este imaginea unei suverane care, după ce a trăit marile încercări ale Primului Război Mondial și a contribuit decisiv la recunoașterea și afirmarea României Mari, se regăsea în ipostaza unei personalități respectate, dar și marcate de trecerea timpului.

Născută pe 29 octombrie 1875, în Marea Britanie – nepoată a Reginei Victoria a Regatului Unit și a Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei – Maria Alexandra Victoria de Saxa-Coburg și Gotha a fost mare Prințesă a Marii Britanii și Irlandei, Principesă de Coroană și Regină a României. Numită de popor „mama răniților” și „regina-soldat” pentru atitudinea ei bravă din Primul Război Mondial, Regina Maria este și astăzi una dintre cele mai iubite și respectate figuri ale monarhiei române. Pe lângă faptul că a lucrat pe front, în spitale de campanie, și a coordonat activitatea unor fundații de caritate, regina este cunoscută și pentru asidua activitate diplomatică pe care a dus-o în favoarea României, după terminarea Primului Război Mondial, dar și pentru faptul că a fost o iubitoare și o susținătoare a artelor.

Alături de fotografie, micro-expoziția include cel de-al doilea volum al lucrării autobiografice „The Story of My Life” („Povestea vieții mele”) publicat cu titlul ”Ordeal: The Story of My Life”, în același an (1935), la New York, la prestigioasa editură Charles Scribner’s.

Opera suveranei române relatează nu doar viața unei prințese devenită regină, ci se constituie într-o viziune asupra unor evenimente istorice importante care au implicat țările europene la sfârșitul secolului al XIX-lea și în primele decenii ale secolului XX. Cele două volume detaliază viața suveranei încă din copilărie, căsătoria sa în familia regală a României, experiențele din timpul Primului Război Mondial, precum și rolul său în crearea României Mari. Regina își așterne cu sinceritate și sensibilitate gândurile lăsând astfel posterității mărturia trăirilor, a pasiunilor și a sacrificiilor sale.

În anul aniversar al nașterii Reginei Maria, aceste două exponate ne amintesc de umanitatea și forța interioară a unei femei care a rămas, dincolo de statutul regal, una dintre cele mai profunde conștiințe ale epocii sale.

Micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt” va putea fi vizitată în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei, cu biletul aferent acestuia, fiind accesibilă după următorul program: miercuri, joi, duminică: 10.00 – 17.00; vineri, sâmbătă: 9.00 – 20.00.