„Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste” Proiect de muzeografie participativă

Publicat de Andreea Drilea, 24 septembrie 2025, 12:31





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prin Muzeul de Istorie a Moldovei și Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing organizează în perioada 26 septembrie – 28 decembrie 2025 expoziția „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”, inițiată de regretatul istoric Sorin Iftimi. Vernisajul va avea loc în data de 26 septembrie, la ora 10.00, în spațiile Muzeului de Istorie a Moldovei.

Conceput ca un proiect de muzeografie participativă, demersul se concentrează pe modul în care clădirea simbol a Iașului se profilează în memoria celor care ajung la Palat și aleg să își creeze un suvenir, însușindu-și astfel, simbolic, imaginea edificiului, pentru a le servi peste ani de element declanșator pentru retrăirea unor momente unice.

Palatul, cu aerul său romantic, și-a făcut apariția în peisajul urban al Iașului în 1914, mult înainte de inaugurarea oficială a edificiului. Impregnată de o puternică personalitate pe care arhitectul Ion D. Berindei a reușit să o creeze, clădirea situată chiar în inima orașului istoric, a fost adoptată cu entuziasm de locuitori. A devenit practic o adevărată tradiție ca ieșenii să se fotografieze alături de Palatul lor, indiferent de anotimp, fie cu prilejuri oficiale, fie pentru a marca anumite momente din parcursul personal al fiecăruia. Același gest de păstrare a amintirii vizitei la Palat îl manifestă și călătorii aflați în oraș în anumite contexte, ca o manieră de continuare a experienței momentane, prin înregistrarea acesteia pe suport fotografic și transferarea sa în albumele de familie unde continuă să existe mulți ani mai târziu.

„Construiți împreună cu noi această expoziție de imagini, plecând de la setul de fotografii postate aici. Vă îndemnăm, să căutați prin albumele de familie și să găsiți fotografii vechi, cu părinții, bunicii sau chiar străbunicii voștri, care s-au fotografiat alături de clădirea-simbol a orașului nostru: Palatul Culturii”. Acesta este unul din mesajele pe care istoricul Sorin Iftimi le-a adresat comunității în repetate rânduri, fie în mass-media, fie pe platformele sociale, fie chiar în mod direct, care au făcut posibilă organizarea acestei expoziții, ce aduce în atenția publicului vremurile de dinaintea internetului, când accesul la experiențe culturale dar și de divertisment era mult mai lent și când fotografia constituia o modalitate de tezaurizare a memoriei.

„Mulțumim familiei regretatului coleg Sorin Iftimi, neîntrecut iubitor al Iașului și al Palatului, precum și tuturor celor care au dat curs inițiativei sale și au contribuit cu fotografii din arhivele personale, continuând împreună opera sa, construind atunci și acum imaginea digitală a simbolului orașului”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Inaugurarea expoziției „Palatul și ieșenii. O poveste de dragoste”, in memoriam Sorin Iftimi, constituie prilejul de relansare a demersului participativ și co-creativ inițiat în 2020, invitând pe cei care doresc să se alăture acestui proiect de tip crowd sourcing să trimită la adresa palatuliesenilor@palatulculturii.ro imagini scanate ce aduc împreună oameni, un edificiu și amintiri. Construcția propriu-zisă, un edificiu public, monumental, dialoghează astfel, peste ani, cu toate acele construcții simbolice, personale, fragmentare, din albumele de familii, într-un construct conceptual, curatorial, marca Sorin Iftimi.