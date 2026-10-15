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O personalitate a științei internaționale revine la rădăcini: profesorul Vania Atudorei, oaspetele Colegiului Tehnic „Unirea” din Pașcani

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 10:08


Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani va găzdui vineri, 16 octombrie 2026, începând cu ora 9:45, o întâlnire deosebită cu profesorul universitar doctor Vania Atudorei, reputat specialist în microbiologie, cercetător, inventator și cadru didactic cu o remarcabilă carieră internațională.

            Evenimentul va avea ca punct central prelegerea „Lupta științei împotriva ignoranței”, dedicată rolului cunoașterii, al gândirii critice și al educației într-o lume în care accesul la informație face tot mai necesară capacitatea de a distinge adevărul de aparență.

            Întâlnirea va avea loc într-un context cu o puternică semnificație personală și simbolică: tatăl profesorului Vania Atudorei, a absolvit această școală în urmă cu aproape opt decenii, iar bunicul său patern a lucrat la atelierele CFR din Pașcani. Revenirea invitatului în oraș, după mai bine de 50 de ani, va reprezenta astfel mai mult decât o vizită academică, o reîntoarcere la locurile legate de istoria familiei sale, în care memoria generațiilor se va întâlni cu aspirațiile celor tineri.

            Absolvent al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în 1977, ca șef de promoție pe țară, cu calificativul Magna Cum Laude, Vania Atudorei și-a continuat formarea profesională în România, Elveția și Canada, construindu-și o carieră de aproape cinci decenii în microbiologie, biologie medicală și industria farmaceutică. Activitatea sa a cuprins cercetarea aplicată, controlul calității și conducerea laboratoarelor din domeniile farmaceutic, cosmetic, alimentar și al protecției mediului, precum și contribuții la formarea specialiștilor în contexte internaționale. Este autor a trei brevete de invenție și a desfășurat o îndelungată activitate didactică în Canada, transformând experiența profesională într-o resursă valoroasă pentru generațiile aflate la început de drum.

            Meritele sale profesionale și contribuțiile în educație au fost recunoscute prin numeroase distincții, între care Diploma de Onoare „Great Friend of Romania”, Medalia Jubileului de Diamant al Reginei Elisabeta a II-a, Medalia Reginei Elisabeta a II-a pentru voluntariat și titlul de Cavaler al Ordinului Palmelor Academice, conferit de Republica Franceză. Este, de asemenea, Cetățean de Onoare al Municipiului Botoșani.

La 14 octombrie 2026, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava îi va conferi titlul de Doctor Honoris Causa, o nouă recunoaștere a activității și contribuțiilor sale în domeniul științei și educației.

            Prin organizarea acestui eveniment, Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” își reafirmă angajamentul de a le oferi elevilor întâlniri autentice cu oameni care pot deveni repere profesionale și umane. Prelegerea va constitui un prilej de dialog despre importanța cercetării, responsabilitatea în utilizarea informației și curajul de a pune întrebări, într-un moment în care educația trebuie să formeze nu doar competențe, ci și discernământ, autonomie în gândire și responsabilitate.

Profesor Iuliana Gordin

Purtător de cuvânt,

 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea”, Paşcani

Telefon: 0764.584.785

E-mail: iulyuss@yahoo.com                                                                                     https://www.facebook.com/colegiultehniccfunirea/

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