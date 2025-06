Literatura de lângă noi: Serbia, Bosnia și Herțegovina. Poezia ca punte între culturi

Muzeul Național al Literaturii Române Iași și Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, în parteneriat cu revista Alecart, organizează cea de-a IV-a ediție a proiectului Literatura de lângă noi, pe 13 și 14 iunie 2025, într-un spațiu cultural emblematic din Iași, Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, și la Acaju Café.

Această ediție este dedicată poeziei și dialogului dintre arte, propunând o întâlnire incitantă între literatura contemporană din Serbia, Bosnia şi Herțegovina și cea din România. Opera poeților Goran Simić și Dragan Jovanović Danilov va fi un prilej de dezbatere și dialog cu scriitorul Dan Coman (Bistrița) și poetul Bogdan-Alexandru Petcu (Iași), într-o atmosferă care privilegiază nu doar lectura, ci și reflecția critică și expresia artistică interdisciplinară.

Vineri, 13 iunie 2025, publicul este așteptat, începând cu ora 18:00, în sala Studio J a Muzeului „Vasile Pogor”. Programul include:

Sceneta „Vrem să vă dăruim câte o fereastră”, adaptare după Matei Vișniec, susținută de elevii clasei a VII-a C de la Colegiul Național Iași, regia: Horia Dragoslav (student la Regie, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași);

Vernisajul expoziției de pictură „Emoții” a artistului Ioniță Benea;

Lectură publică și dezbatere pe marginea volumelor Războiul s-a terminat, dragostea meade Goran Simić (Casa de Editură Max Blecher, 2023. Traducere de Claudiu Komartin și Anastasia Gavrilovici) și Homer la periferie de Dragan Jovanović Danilov (Casa de Editură Max Blecher, 2011. Ediție bilingvă. Traducere de Ioan Radin Peianov);

Prezintă: Maria Oglinzanu și Casandra Bițic, eleve la Colegiul Național Iași.

Sâmbătă, 14 iunie 2025, cei interesați sunt invitați începând cu ora 12:30 la Acaju Café (str. Anastasie Fătu nr. 2A). Programul include:

Recital de tobe: Filip Popovici (clasa a VI-a);

Lectură și discuții cu autorii pe marginea volumelor Insectarul Comande Dan Coman (Editura Charmides, 2017) și transcender de Bogdan-Alexandru Petcu (Editura Charmides, 2022);

Prezintă: Sara Vieru și Luiza Sfîcă, eleve la Colegiul Național Iași;

Moderatori: Emil Munteanu și Nicoleta Munteanu, profesori coordonatori Alecart.

Proiectul Literatura de lângă noi își propune să aducă în atenția publicului tânăr literaturi din spațiul estic și central-european, încurajând schimbul cultural și receptarea vie a valorilor contemporane. Edițiile anterioare au avut în centru scriitori din: Ucraina (Serhii Jadan și Ilya Kaminsky), Ungaria (Ágnes Kali și György Dragomán) și Bulgaria (Nadejda Radulova și Gheorghi Gospodinov), facilitând dialoguri directe, inclusiv online, cu autorii care au captat interesul tinerilor cititori din Iași.

Ediția din acest an este organizată în parteneriat cu Festivalul Internațional de Poezie şi Muzică „poezia e la bistrița” și Colegiul Național Iași. Coordonatoare: Diana-Lone Leonte și Dora Cană, muzeografe MNLR Iași.

Proiectul Literatura de lângă noi face parte dintre activitățile desfășurate în cadrul programului UNESCO „Iași. Oraș al Literaturii”.

Literatura de lângă noi. Focus: Serbia, Bosnia și Herțegovina:

Goran Simić (1952-2024) s-a născut în 1952 la Vlasenica, pe teritoriul actual al Bosniei-Herțegovina. Considerat un important poet al fostei Iugoslavii, a trecut prin experiența tumefiantă a asediului orașului Sarajevo. În 1995, a emigrat cu familia în Canada, unde a început să scrie în limba engleză, fiind comparat cu Iosif Brodski și Zbigniew Herbert. A scris numeroase volume de poezie și proză scurtă, precum și texte teatrale și librete de operă, fiind prezent în notabile antologii internaționale, printre care Scanning the Century: The Penguin Book of Twentieth Century Poetry. S-a întors la Sarajevo în 2013. Antologia Războiul s-a terminat, dragostea mea cuprinde poeme apărute în trei volume de la începutul acestui secol: Immigrant Blues (2003), From Sarajevo, with Sorrow (2005) și Sunrise in the Eyes of the Snowman (2010). (sursa: Casa de Editură Max Blecher)

Dragan Jovanović Danilov s-a născut în 1960 la Požega, Serbia. A studiat Dreptul și Istoria Artei la Belgrad. Este un cunoscut poet, prozator, eseist, critic de artă, unul dintre cei mai traduși poeți sârbi. E autorul a peste două sute de texte și eseuri pentru cataloagele expozițiilor plastice, dintre care două expoziții concepute personal: „Metafizica desenului” și „Iluminări mediteraneene”. Creația lui a fost distinsă cu numeroase premii în Serbia și străinătate. Este tradus în Bulgaria, Slovacia, Elveția, Franța, Ungaria, SUA, Italia, Olanda și Grecia. Cele mai recente volume de versuri: Homer predgrađa (Homer la periferie, 2003), Gnezdo nad ponorom (Cuib deasupra genunii, 2005), Memoari peska (Memoriile nisipului, 2008). A publicat, de asemenea, romanele: Almanah peščanih dina (Almanahul dunelor de nisip, 1996), Ikonostas na kraju sveta (Iconostasul de la capătul lumii, 1998), Otac ledenih brda (Tatăl munților de gheață, 2009) și volumul de eseuri poetice Srce okeana (Inima oceanului, 1999). (sursa: Casa de Editură Max Blecher)