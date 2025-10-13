Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » La finalul săptămânii, pe scena FNT București – „Zi de bucurie” de Arne Lygre, o montare marca Radu Afrim

La finalul săptămânii, pe scena FNT București – „Zi de bucurie” de Arne Lygre, o montare marca Radu Afrim

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 11:34


O prezență constantă pe afișul Festivalului Național de Teatru de la București, Naționalul ieșean participă și la această ediție a renumitului eveniment teatral din capitală, cu cea mai recentă montare a regizorului Radu Afrim, „Zi de bucurie” de Arne Lygre. Spectacolul va avea loc pe 19 octombrie, ora 18:00, la Sala Studio a  Teatrului Național „I.L. Caragiale”.

Producția „Zi de bucurie” de Arne Lygre a avut premiera pe 5 decembrie 2024, la Teatru³, în cadrul microstagiunii aniversare „Zilele Teatrului Național Iași”, ediția a doua.

Distribuție: Pușa Darie, Tatiana Ionesi, Răzvan Conțu, Cosmin Maxim, Mălina Lazăr, Ionuț Cornilă, Ada Lupu, Livia Iorga, Dumitru Georgescu, Luca Gumeni, Andrei Sava, Dumitru Năstrușnicu, Daniel Busuioc, Haruna Condurache, Oana Sandu, Miruna Sticea, Emilian Ilie, Alice Veliche

Regie, scenariu, univers sonor, lighting design: Radu Afrim

Scenografie: Anna Kupás

Coregrafie: Alice Veliche

Asistent regie: Luiza Martoncă

Durata: 3h (cu pauză) 

Nominalizări UNITER 2025: Cea mai bună actriță în rol secundar – Tatiana Ionesi pentru rolul Altă mamă  și Cel mai bun actor în rol secundar – Cosmin Maxim pentru rolul Alt eu

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru, produs de UNITER – Uniunea Teatrală din România, are ca temă îndemnul „Te privește!” și va avea loc la București, între 17 și 26 octombrie.

Procesul de selecție a inclus vizionarea și analiza a peste 200 de spectacole care au avut premiera în stagiunea teatrală 2024-2025. Pentru prima dată, FNT are în compoziție un artist asociat: regizorul Radu Afrim. Conform regulamentului festivalului, artistul asociat nu ia parte la selecția spectacolelor, dar are libertatea de a imagina și construi un modul care să se plieze pe intențiile și sensibilitățile sale artistice.

„Te privește! este deopotrivă un îndemn la solidaritate și responsabilizare civică într-un moment de cotitură (punct nevralgic pentru întreaga societate), cât și confirmarea fluxului estetico-dialogal dintre artist și spectator. Tema salută inițiativa artistică organică de a explora scena ca platformă de adresare a unor problematici actuale și ardente, dar și, în aceeași măsură, mizează pe coerența și consistența estetică și pe atitudinile auto-reflexive care însoțesc procesul de creație. Mai mult, își propune să aducă recunoaștere prezenței active și rolului pe care publicul îl joacă în ecosistemul teatral.” (organizatori FNT)

Etichete:
„Cadranul cerului: Timp si observație solară” la Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iași
Evenimente sâmbătă, 4 octombrie 2025, 08:32

„Cadranul cerului: Timp si observație solară” la Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iași

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iași – Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, având ca parteneri Universitatea...

„Cadranul cerului: Timp si observație solară” la Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iași
„Mineral Show” revine la Palatul Culturii
Evenimente joi, 2 octombrie 2025, 05:55

„Mineral Show” revine la Palatul Culturii

„Mineral Show”, eveniment dedicat pasionaților de cristale și bijuterii, organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în...

„Mineral Show” revine la Palatul Culturii
Fundamentele Inteligenței Artificiale Generative – ateliere practice de explorare a AI-ului într-un mod interactiv
Evenimente joi, 2 octombrie 2025, 05:51

Fundamentele Inteligenței Artificiale Generative – ateliere practice de explorare a AI-ului într-un mod interactiv

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi dă startul înscrierilor la seria de ateliere practice de explorare a AI-ului. Atelierele fac parte...

Fundamentele Inteligenței Artificiale Generative – ateliere practice de explorare a AI-ului într-un mod interactiv
Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”
Evenimente miercuri, 1 octombrie 2025, 15:51

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Ziua internaţională a zâmbetului este sărbătorită şi la Piatra Neamţ! Asociaţia Culturală Star vă invită la cea de-a XV-a ediţie a...

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”
Evenimente miercuri, 1 octombrie 2025, 15:12

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Evenimentul va avea loc în perioada 28–30 noiembrie 2025, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, fiind organizat în parteneriat cu...

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)
Evenimente marți, 30 septembrie 2025, 06:14

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025 Luni, 29 septembrie,...

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025
Evenimente marți, 30 septembrie 2025, 06:12

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie! JOI, 02 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de...

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!
Evenimente vineri, 26 septembrie 2025, 10:30

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților

În seara de 6 octombrie 2025, de la ora 19.00, Casa de Cultură a Studenților din Iași se va transforma într-un sanctuar al eleganței și al...

„LACUL LEBEDELOR“ AJUNGE ȘI LA IAȘI! O experiență artistică unică, pe scena Casei de Cultură a Studenților