Prima pagină » Evenimente » KLAVIER ART DUO FESTIVAL – RĂDĂUȚI, 2025 –

KLAVIER ART DUO FESTIVAL – RĂDĂUȚI, 2025 –

Publicat de Andreea Drilea, 14 noiembrie 2025, 12:32


Unicul festival de pian la patru mâini din țară – KLAVIER ART DUO FESTIVAL – ajuns la cea de-a noua ediție, va avea loc anul acesta în perioada 21-23 noiembrie, la Casa de Cultură din Rădăuți. Festivalul aduce în atenția publicului, în cele trei seri de concert, duo-ul pianistic în diferite ipostaze. În prima seară, pe 21 noiembrie, de la ora 19, vor deschide festivalul într-un program intitulat Old&New, NSCo Ensemble format din Ovidiu Foca (voce), Andrei Mihail Radu (vioară) și duo-ul Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu cu o incursiune în muzica veche a lui Anton Pann pusă în lumină contemporană de compozitorul Marius Sireteanu. Invitații serii de vineri, 22 noiembrie, sunt pianiștii timișoreni Adriana Dogariu & Sorin Dogariu, duo-ul cu care a debutat festivalul la prima ediție, care vor prezenta de la ora 19 un recital intitulat Journey. Călătoria muzicală propusă de cei doi artiști este însoțită de pașii de dans ai secolelor trecute. Ultima seară a festivalului aduce în atenție duo-ul format din tinerele pianiste originare din Bucovina – Teodora și Casiana Juravle, alături de invitatele din Republica Moldova – soprana Tatiana Costiuc, solistă a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici Chișinău și pianista Elena Turea de la Academia de Muzică, Teatru și Arte plastice din Chișinău. Acestora li se vor alătura pianiștii Corina Răducanu & Eugen Dumitrescu, în recitalul Dream, o seară ce îmbină inocența copilăriei cu muzica romantică, de la ora 19, pe scena Casei de Cultură Rădăuți. Prezentarea întregului festival va fi realizată de muzicologul Loredana Baltazar.

Intrarea la concerte este liberă, în limita locurilor disponibile.

Festivalul este organizat de Primăria Rădăuți, Casa de Cultură Rădăuți și Asociația Klavier Art.

Director Festival: Ovidiu Foca

Director artistic: Eugen Dumitrescu

