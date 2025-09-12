Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 12:24





O introducere în conceptele cheie și impactul AI asupra viitorului pieței de muncă

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi organizează joi, 18 septembrie 2025, începând cu ora 15.00, la Filiala „Ion Creangă” (Casa Sindicatelor, Bd. Socola nr. 134), un eveniment de interes pentru publicul dornic de a descoperi ce se află în spatele tehnologiilor, cum ar fi ChatGPT, precum și care sunt beneficiile și limitările asociate.

Evenimentul, care se va desfășura sub titlul Inteligența Artificială (AI): de la curiozitate la înțelegere, face parte din programul dedicat alfabetizării digitale organizat de Biblioteca Județeană Iași și își propune să ofere o înțelegere practică și echilibrată a inteligenței artificiale. Această sesiune este una introductivă, după cum spune și titlul, care va fi urmată de o serie de ateliere practice, programul și tema lor vor fi anunțate ulterior.

Nu sunt necesare cunoștințe tehnice, ci doar dorința de a explora un subiect deja prezent în viața noastră de zi cu zi.

Agenda întâlnirii:

– Ce este AI și cum funcționează?: vom explora conceptele de bază într-un limbaj simplu și accesibil.

– AI Generativă: veți descoperi ce se află în spatele tehnologiilor, beneficii și limitări asociate.

– Impactul AI asupra locurilor de muncă: vom răspunde la întrebarea „Ne va lua AI locul de muncă?” și vom discuta despre competențele necesare pentru a ne adapta la un viitor modelat de această tehnologie.

Invitata evenimentului și cea care va susține și atelierele viitoare este Cozmina Secula, facilitator de competențe digitale și inteligență artificială responsabilă.

Cozmina Secula dezvoltă programe și workshopuri prin care ajută oamenii și organizațiile să folosească inteligența artificială (AI) în mod responsabil și eficient. Scrie newsletterul Digital, Date și IA Responsabilă (https://newsletter.knosa.ro/), unde explică concepte și aplicații din aceste domenii și modul în care pot fi integrate în activitatea de zi cu zi.

Cozmina are peste 14 ani de experiență profesională în vânzări B2B în domeniul telecom, dintre care 7 ani în managementul echipelor. În această perioadă a învățat să crească performanța oamenilor, să construiască relații de afaceri durabile și să transforme obiectivele ambițioase în rezultate clare. Astăzi, combină experiența profesională și interesul pentru educație pentru a face tehnologia mai ușor de înțeles și pentru a ajuta oamenii și organizațiile în transformarea digitală. Scopul ei este să le ofere oamenilor posibilitatea de a dobândi încredere și competențe în tehnologia digitală și instrumentele de IA/ IA generativă prin intermediul unor workshopuri și resurse accesibile.

Participarea este gratuită, însă pentru o bună organizare vă rugăm să confirmați participarea prin e-mail la adresa programe@bjiasi.ro, telefonic sau sms la numărul 0753024405. Aceleași date de contact vă stau la dispoziție și pentru a obține informații suplimentare.

Vârsta recomandată pentru acest eveniment este de minimum 16 ani, iar pentru participarea la workshopurile viitoare, pentru persoanele sub 18 ani este necesar acordul expres al unui părinte sau a tutorului legal.

Vă mulțumim și vă așteptăm în număr cât mai mare!

Cu stimă,

Mihaela Morariu

Șef Serviciul Programe Culturale, Digitizare, Comunicare