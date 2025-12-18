Început de an bogat în evenimente culturale la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași deschide noul an cu un program cultural divers, dedicat publicului de toate vârstele, agenda lunii ianuarie incluzând expoziții care valorifică patrimoniul muzeal și tururi ghidate, ateliere de educație muzeală adresate atât copiilor, cât și tinerilor și adulților, precum și numeroase alte evenimente concepute pentru a stimula curiozitatea și dialogul.

Luna ianuarie este pigmentată, de asemenea, cu noi evenimente muzicale, organizate alături de parteneri de tradiție: artiști ai Operei Naționale Române Iași revin la Palat, pe 15 ianuarie 2026, de la ora 18.30, cu un recital dedicat Zilei Culturii Naționale, iar Ziua Unirii Principatelor Române va fi sărbătorită cu un concert organizat în parteneriat cu Filarmonica „Moldova” Iași și susținut de Corul Academic „Gavriil Musicescu”, pe 22 ianuarie 2026, de la ora 19.00, în Sala „Henri Coandă”.

Seria întâlnirilor cu autori include, de această dată, lansarea cărții „Inaugurarea Palatului de Justiție din Iași. Reflecții în presa vremii”, semnată de Senica Țurcanu și Cosmin Niță, eveniment ce va avea loc sâmbătă, 24 ianuarie 2026, de la ora 13.00, în Holul de Onoare al Palatului Culturii.

„Continuăm să reflectăm, și prin intermediul acestor evenimente, misiunea noastră de a transforma muzeul într-un spațiu viu, un spațiu al dialogului între generații, dorindu-ne să fim cât mai aproape de publicul nostru și să construim, împreună, amintiri plăcute și, mai ales, relevante”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Așadar, publicul ieșean și vizitatorii orașului sunt invitați să descopere evenimentele propuse în luna ianuarie și să se bucure de vizita în spațiile muzeale, unde specialiștii îi așteaptă cu proiecte atractive și expoziții recent deschise:

Muzeul de Istorie a Moldovei – expozițiile „Descoperiri de excepție la Dobrovăț”; „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”; „Palatul din inima Iașului”, precum și microexpoziția „Un cadru de film medieval: Cahla de sobă cu scenă de bestiar” din seria „Piese de excepție”;

Muzeul de Artă – Galeria de Artă Românească; expoziția de artă plastică „Spațiul”, semnată de Vladimir Păun Vrapciu; expoziția internațională „Despre portrete #4”;

Muzeul Etnografic al Moldovei – expoziția „Datini și obiceiuri de iarnă”, care va rămâne deschisă până pe 11 ianuarie 2026, printre noutăți numărându-se și „MuzeAR 2.0”, aplicația care utilizează tehnologia AR (Augmented Reality) pentru a da viață obiectelor de patrimoniu aflate în expunere în sala instalațiilor țărănești.

Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” – expozițiile „File de istorie” și „Donații și donatori”, organizate în contextul împlinirii a 70 de ani de la înființarea muzeului.

Reamintim că muzeele din Palatul Culturii sunt deschise de marți până duminică, orele 10.00 – 17.00, iar Sălile reprezentative ale Palatului pot fi vizitate în fiecare zi, între orele 9.00 și 22.00.

Vă așteptăm cu drag!