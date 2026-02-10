În luna februarie, la Palatul Culturii Ateneul ieșean celebrează iubirea prin muzică

Publicat de Andreea Drilea, 10 februarie 2026, 10:58





Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, invită publicul ieșean în luna februarie la o serie de evenimente muzicale de excepție, desfășurate sub egida proiectului cultural „Concert la Palat”. Găzduite în atmosfera impunătoare a Holului de Onoare, aceste două seri de neuitat vor aduce în prim-plan tineri artiști renumiți și programe muzicale diverse, promițând o experiență marcată de sensibilitate, măiestrie și eleganță.

În data de 17 februarie 2026, sunteți așteptați la spectacolul „Une vie d’amour”, o celebrare a sentimentelor tradusă într-o formulă vocal-instrumentală complexă. Scena va aparține artiștilor Maria Tovba și Andrei Yvan (voce), alături de talentații instrumentiști Aurelian Holera (pian), Eugen Toboș (chitară solo), John Mantucci (chitară bass) și Lucian Maxim (percuție). Întregul program este conceput ca o fuziune rafinată de muzică ușoară și pop opera, oferind publicului o colecție de duete de dragoste celebre, interpretate cu o sensibilitate aparte.

Seara de 24 februarie 2026 va fi marcată de recitalul extraordinar „Melodie, Dor, Magie”, susținut de renumita mezzosoprană Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu. Aflați în plin turneu național (ediția a II-a), cei doi artiști propun un program original și eclectic, ce traversează epoci și stiluri diverse, de la profunzimea muzicii baroce până la dinamismul pop-ului contemporan. Evenimentul propune o incursiune de excepție în repertoriul național și internațional, oferind publicului ocazia de a explora conexiuni inedite între diversele genuri muzicale.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau prin rezervare directă pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/. De asemenea, tichetele de acces sunt disponibile și la tonomatele amplasate în incinta instituției și la Sala Unirii.