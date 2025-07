„Fragment și Reconstrucție”, expoziție semnată de artistul plastic Mirel Vieru la Muzeul Unirii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 17 iulie 2025, 10:29

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 17 iulie – 24 august 2025, expoziția „Fragment și Reconstrucție”, semnată de artistul plastic Mirel Vieru.

Absolvent al Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, Secția Arte Plastice – Pictură (2004), Mirel Vieru a urmat studii de master cu bursă Erasmus la Athens’ School of Fine Arts, Grecia (2006). Continuă să creeze la Cluj-Napoca, unde a urmat și cursurile doctorale, teza sa din 2011 constituind un studiu asupra ideii că arta și viața cotidiană în secolul XX sunt strâns legate. „Arta mea a fost întotdeauna reflexivă. Văd limita ca fiind una din temele esenţiale ale raportului nostru reflexiv cu lumea. Întotdeauna gândim încadrându-ne între nişte margini: avem un aici, dar tot timpul avem și opusul său, acolo; un interior, dar şi un exterior; un corp, dar şi un suflet; un transcendent lângă un imanent; alb lângă negru etc. Perechile de contrarii ne sunt astfel foarte familiare”, descrie Mirel Vieru una dintre temele pe care mizează în pictura sa.

Printre expozițiile personale ale artistului se numără cele de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca („Free Entry”, 2007), Mie Lefevre Gallery Gent, Belgia („Lines and limits”, 2015), Renaissance Art Gallery București („Limit and evolution”, 2017), Listastofan Gallery Reykjavik, Islanda („To fold a line indeep blackness”, 2019), Anagram Brewery – Rennaisance Gallery București („Journey to a drifting star”, 2019).

Selecția de la Iași reunește câteva dintre cele mai valoroase lucrări ale artistului, în cadrul unui proiect coordonat de Maria Rus Bojan, expoziția fiind curatoriată de Lăcrămioara Stratulat.

Publicul este invitat la vernisajul acestei expoziții, care va avea loc joi, 17 iulie 2025, începând cu ora 16.00, în prezența artistului.

„Iubitorii de artă sunt așteptați să descopere această nouă expoziție și să se bucure de arta contemporană în spațiul înnobilat de istorie și de frumos al Muzeului Unirii, o adevărată bijuterie a Iașului”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția rămâne deschisă la Muzeul Unirii până pe 24 august 2025, de miercuri până duminică, între orele 10.00 și 17.00 (ultima intrare, ora 16.30).