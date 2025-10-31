Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!
Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 12:25
MARȚI, 04 noiembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Braunstein
RECITAL – DUO CAMERAL
MIHAI AILENEI – clarinet
CORNEL VOICESCU – chitară
Programul va include lucrări din creația compozitorilor: Heitor Villa-Lobos, Niccolò Paganini, Ferdinand Rebay, Astor Piazzolla, Șerban Nechifor.
Biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă nr.29.
JOI, 06 noiembrie 2025, ora 19:00 – Sala „Henri Coandă” – Palatul Culturii
CONCERT CORAL – The Sound of Music
Corul „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA
Ciprian Ciotloș – pian
Programul va conține prelucrări corale după „West Side Story”, „Porgy and Bess”, „The Sound
of Music” ș.a.
INTRARE LIBERĂ!
VINERI, 07 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT
SIMFONIC
Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași
Dirijor: TIBERIU SOARE
Solist: MIHAI DIACONESCU – pian
În program:
Piotr Ilici Ceaikovski – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în sol major, op. 44
Soliste: Teodora LEON, vioară și Liliana BIȘOC, violoncel
Ludwig van Beethoven – Simfonia nr. 3 în mi bemol major, op. 55, „Eroica”
Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”
nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.
Relații la telefon: 0332 882 025