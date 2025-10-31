Ascultă Radio România Iași Live
Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 4, 6 și 7 noiembrie!

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 12:25

MARȚI, 04 noiembrie 2025, ora 19:00 – Palatul Braunstein

RECITAL – DUO CAMERAL

MIHAI AILENEI – clarinet

CORNEL VOICESCU – chitară

Programul va include lucrări din creația compozitorilor: Heitor Villa-Lobos, Niccolò Paganini, Ferdinand Rebay, Astor Piazzolla, Șerban Nechifor.

Biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă nr.29.

JOI, 06 noiembrie 2025, ora 19:00 – Sala „Henri Coandă” – Palatul Culturii

CONCERT CORAL – The Sound of Music

Corul „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor cor: CONSUELA RADU-ȚAGA

Ciprian Ciotloș – pian

Programul va conține prelucrări corale după „West Side Story”, „Porgy and Bess”, „The Sound

 of Music” ș.a.

INTRARE LIBERĂ!

VINERI, 07 noiembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT 

SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: TIBERIU SOARE

Solist: MIHAI DIACONESCU – pian

În program:

Piotr Ilici Ceaikovski – Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră în sol major, op. 44

Soliste: Teodora LEON, vioară și Liliana BIȘOC, violoncel

Ludwig van Beethoven – Simfonia nr. 3 în mi bemol major, op. 55, „Eroica”

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/.

Relații la telefon: 0332 882 025

