Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din 05, 11 și 12 decembrie!

Publicat de Andreea Drilea, 3 decembrie 2025, 09:26





VINERI, 05 decembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA din Iași

Dirijor: VLAD VIZIREANU

În program:

Jean Sibelius – Poemul simfonic „Finlandia”, op. 26

Jean Sibelius – Poemul simfonic „En Saga”, op. 9

Edward Grieg – „Peer Gynt”, suitele nr. 1 & 2

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă”

nr.29, sau on-line pe https://www.bilete.ro/ .

JOI, 11 decembrie 2025 , ora 19:00 – ATRIUM PALAS MALL

CONCERT CORAL DE COLINDE – „LA TOATĂ CASA-I LUMINĂ”

În seara de JOI, 11 decembrie, începând cu ora 19:00, Corul academic „Gavriil Musicescu” va susține un concert special de colinde în Atrium Palas Mall, unde vocile armonioase și colindele vor aduce bucurie, lumină și emoție fiecărui ascultător.

Programul va cuprinde colinde românești și internaționale, interpretate cu pasiune și sensibilitate, într-un decor festiv care să vă pregătească sufletul pentru Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului!

Dirijor: CONSUELA RADU-ȚAGA

Aurelian Holeră – pian

Lucian Maxim – percuție

INTRAREA LIBERĂ!

VINERI, 12 decembrie 2025, ora 19:00 – Casa de Cultură a Studenților Iași – CONCERT SIMFONIC

Dirijor: GIAN LUIGI ZAMPIERI

Solist: LIVIU PRUNARU – vioară

În program:

Felix Mendelssohn Bartholdy – Uvertura „Das schlechte Wetter”, op. 60 – primă audiție

Felix Mendelssohn Bartholdy – Concertul pentru vioară și orchestră în re minor – primă audiție

Felix Mendelssohn Bartholdy – Simfonia nr. 3 în la minor, op. 56, „Scoțiana”

Relații la telefon: 0332 882 025