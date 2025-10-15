Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Festivalul Muzicii Românești Ediția a XXVII-a, Iași, 13-17 octombrie 2025

Festivalul Muzicii Românești Ediția a XXVII-a, Iași, 13-17 octombrie 2025

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 09:52


Joi, 16 oct., ora 19 | Aula Magna „Carmen Sylva”, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași – Din lada de zestre a Bucovinei – Restitutio Alexandru Voevidca | Concert de muzică tradițională | Ansamblul vocal-instrumental Floraliaoctombrie 11, 2025

Joi, 16 octombrie, ora 19.00

Aula Magna „Carmen Sylva”,

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași

Din lada de zestre a Bucovinei –

Restitutio Alexandru Voevidca

CONCERT DE MUZICĂ TRADIȚIONALĂ

Ansamblul vocal-instrumental Floralia

Dirijor: IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ

Program:

1. Cat la lună (cântec propriu-zis în stil de „Bătrânească” din volumul lui Alexandru VoevidcaCântece populare din Bucovina, București, 1990)

2. Frunză verde clocotici (cântec vocal de joc în stil de „Bătrânească”, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III. Cântecul vocal de joc)

3. Ieși maicuță-n deal la cruce (cântec ritual de cătănie, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. I.)

4. Hai, leliță Marghioliță (cântec vocal de joc, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)

5. Nani, nani, puiu mamii (cântec de leagăn, din vol. Florin Bucescu și Viorel Bârleanu, Stilul muzical arhaic din ținutul Rădăuților)

6. Auzi, lelie Marioară (cântec vocal de joc în ritm de horă mare, boierească, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)

7. Sârbul și sârboaica („joc cu cântare”, cântec de lume, idem)

8. Astă horă-mi place mult (cântec vocal de joc în ritm de horă mare, boierească, idem)

9. Când îți văd mărgeanul roș (cântec de lume, idem)

10. Eu-s pi deal, mândra pi vale (cântec ritual de cătănie, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. I)

10. Haida, haida să giucăm (cântec vocal de joc în stil de „Bătrânească”, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)

11. Ia-ți, nireasă iertăciune (cântec ritual la mireasă, în stil de „Bătrânească”, din vol. F. Bucescu, V. Bârleanu, Stilul muzical…)

12. Bâr, oiță, din poiană (cântec vocal de joc cu tematică pastorală, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)

13. Puica me cu brâul lat (cântec de lume, idem)

14. Doină și Bătută „ale lui Gheorghe Tochiță” din comuna Crasna, regiunea Cernăuți, culegător și solist: Nina Munteanu

15. Horă (Pojorâta), Bătrâneasca (Bilca), Huțulca (Vama), Triilișeștii (Pojorâta), Arcanul (Frătăuții Noi) – din volumul Viorel Bârleanu și Florin Bucescu, Melodii instrumentale de joc din Moldova, Editura Muzicală, București, 2021

Evenimente luni, 6 octombrie 2025, 13:10

ConnectED 3.2 – un eveniment educațional inedit pentru elevi, părinți și profesori, pe 18 octombrie la Iași

Asociația PISC – PROFESORII INOVEAZĂ ȘCOALA dă startul unei noi ediții a experienței educaționale interactive ConnectED 3.2! Pe 18 octombrie...

Evenimente sâmbătă, 4 octombrie 2025, 08:32

„Cadranul cerului: Timp si observație solară” la Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iași

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iași – Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, având ca parteneri Universitatea...

Evenimente joi, 2 octombrie 2025, 05:55

„Mineral Show” revine la Palatul Culturii

„Mineral Show”, eveniment dedicat pasionaților de cristale și bijuterii, organizat de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în...

Evenimente joi, 2 octombrie 2025, 05:51

Fundamentele Inteligenței Artificiale Generative – ateliere practice de explorare a AI-ului într-un mod interactiv

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi dă startul înscrierilor la seria de ateliere practice de explorare a AI-ului. Atelierele fac parte...

Evenimente miercuri, 1 octombrie 2025, 15:51

Festivalul „Ziua zâmbetului de copil”

Ziua internaţională a zâmbetului este sărbătorită şi la Piatra Neamţ! Asociaţia Culturală Star vă invită la cea de-a XV-a ediţie a...

Evenimente miercuri, 1 octombrie 2025, 15:12

Festivalul Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare” – Ediția a V-a (28–30 noiembrie 2025)

Evenimentul va avea loc în perioada 28–30 noiembrie 2025, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, fiind organizat în parteneriat cu...

Evenimente marți, 30 septembrie 2025, 06:14

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 29 septembrie – 5 octombrie 2025 Luni, 29 septembrie,...

Evenimente marți, 30 septembrie 2025, 06:12

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie!

Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la primele două concerte din luna octombrie! JOI, 02 octombrie 2025, ora 19:00 – Casa de...

