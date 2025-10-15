Festivalul Muzicii Românești Ediția a XXVII-a, Iași, 13-17 octombrie 2025
Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2025, 09:52
Joi, 16 octombrie, ora 19.00
Aula Magna „Carmen Sylva”,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași
Din lada de zestre a Bucovinei –
Restitutio Alexandru Voevidca
CONCERT DE MUZICĂ TRADIȚIONALĂ
Ansamblul vocal-instrumental Floralia
Dirijor: IRINA ZAMFIRA DĂNILĂ
Program:
1. Cat la lună (cântec propriu-zis în stil de „Bătrânească” din volumul lui Alexandru Voevidca, Cântece populare din Bucovina, București, 1990)
2. Frunză verde clocotici (cântec vocal de joc în stil de „Bătrânească”, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III. Cântecul vocal de joc)
3. Ieși maicuță-n deal la cruce (cântec ritual de cătănie, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. I.)
4. Hai, leliță Marghioliță (cântec vocal de joc, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)
5. Nani, nani, puiu mamii (cântec de leagăn, din vol. Florin Bucescu și Viorel Bârleanu, Stilul muzical arhaic din ținutul Rădăuților)
6. Auzi, lelie Marioară (cântec vocal de joc în ritm de horă mare, boierească, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)
7. Sârbul și sârboaica („joc cu cântare”, cântec de lume, idem)
8. Astă horă-mi place mult (cântec vocal de joc în ritm de horă mare, boierească, idem)
9. Când îți văd mărgeanul roș (cântec de lume, idem)
10. Eu-s pi deal, mândra pi vale (cântec ritual de cătănie, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. I)
10. Haida, haida să giucăm (cântec vocal de joc în stil de „Bătrânească”, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)
11. Ia-ți, nireasă iertăciune (cântec ritual la mireasă, în stil de „Bătrânească”, din vol. F. Bucescu, V. Bârleanu, Stilul muzical…)
12. Bâr, oiță, din poiană (cântec vocal de joc cu tematică pastorală, din vol. Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina. III)
13. Puica me cu brâul lat (cântec de lume, idem)
14. Doină și Bătută „ale lui Gheorghe Tochiță” din comuna Crasna, regiunea Cernăuți, culegător și solist: Nina Munteanu
15. Horă (Pojorâta), Bătrâneasca (Bilca), Huțulca (Vama), Triilișeștii (Pojorâta), Arcanul (Frătăuții Noi) – din volumul Viorel Bârleanu și Florin Bucescu, Melodii instrumentale de joc din Moldova, Editura Muzicală, București, 2021
