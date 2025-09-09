Expoziția „Restaurarea ilustrată”, itinerată la Palatul Culturii din Iași

Ascultă Radio România Iași Live
9 septembrie 2025


Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” – ICEM Tulcea, invită publicul să viziteze, în perioada 9 – 20 septembrie 2025, expoziția itinerantă „Restaurarea ilustrată”, organizată în colaborare cu Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România.

Vernisajul va avea loc marți, 9 septembrie 2025, de la ora 10.00, la Palatul Culturii din Iași, în holul Muzeului de Istorie a Moldovei.

Expoziția reunește imagini relevante pentru rezultatele cercetării a 37 de specialiști în conservare, restaurare și investigare științifică a artefactelor. „Vă invităm să urmăriți cum istoria prinde viață, grație dedicării și talentului acestor specialiști, preocupați de tehnici de  restaurare-conservare, de la carte-document, pictură de şevalet, textile, metal, piatră, până la ceramică, porţelan sau sticlă”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Ajunsă la cea de-a IV-a ediție, expoziția este dedicată aniversării a 50 de ani de la înființarea sistemului românesc pentru conservare, restaurare și investigare a patrimoniului cultural, aducând în atenția publicului activitatea valoroasă, adesea necunoscută, a specialiștilor care se află în spatele pieselor de patrimoniu valorificate muzeal pentru a fi transmise generațiilor viitoare.

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing, 

Dr. Coralia Costaş

