Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași

Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 06:15


Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, invită publicul să viziteze expoziția „Muzeul interior”, semnată de artista Otilia Eva. Expoziția va fi deschisă în perioada 1 – 12 noiembrie 2025, la Palatul Culturii – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

„Prin acest eveniment expozițional continuăm demersul nostru de a aduce în atenția iubitorilor de artă creațiile artiștilor contemporani, invitând publicul, de această dată, să descopere propriul „muzeu interior”,  locul în care se păstrează amintiri și vise”, declară  Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Lucrările artistei Otilia Eva documentează o serie de pasaje vizuale și în același timp ilustrează un spațiu al dinamicii memoriei care extrage și re-semnifică senzația sau cumulul interior în structuri versatile, fluide, precum timpul în momentul emergent emoției. Cu o pensulație ritmică, reflectă prin densitatea vopselei emoția brută, florile ori personajele dincolo de peisaje afective unde naturalul este catalizatorul descărcării și se metamorfozează în artefacte ce înglobează trăirea, arhetipul și memoria.

Vernisajul va avea loc duminică, 2 noiembrie 2025, ora 16.00, în prezența artistei și a curatorului dr. Maria Bilașevschi, președintele Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Etichete:
A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași
Evenimente luni, 27 octombrie 2025, 12:25

A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași

Scenariul unui film de referință pentru cinematografia românească, „A fost sau n-a fost?”, scris de Corneliu Porumboiu și devenit primul...

A fost sau n-a fost? – un film multipremiat, care devine spectacol, pe scena Teatrului Național Iași
RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO
Evenimente luni, 27 octombrie 2025, 05:18

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO

În toamna 2025, Radio România Iași – una dintre cele mai longevive și apreciate instituții media publice din România – marchează 84 de ani...

RADIO IAȘI – LA 84 DE ANI, SĂRBĂTORIT LA TORINO ȘI MILANO
Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar
Evenimente joi, 23 octombrie 2025, 10:15

Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar

În luna noiembrie, Palatul Culturii din Iași în colaborare cu invitații Ateneului Național din Iași, vă invită la trei recitaluri...

Ecouri clasice și vibrații de tango la Palat în luna lui brumar
MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România
Evenimente miercuri, 22 octombrie 2025, 13:16

MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România

Inaugurarea unui obiect unicat în România, singurul craniu de Mammuthus trogontherii, cu o vechime de aproximativ 350.000 ani, va avea loc...

MAMUTUL DE LA PALAT – Singurul craniu de Mammuthus trogontherii din România
Evenimente miercuri, 22 octombrie 2025, 11:17

Multiculturalitate în arta cinematografică, ediţia a V-a

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi vă invită să participaţi la proiecţiile cinematografice şi dezbaterile publice din...

Multiculturalitate în arta cinematografică, ediţia a V-a
Evenimente marți, 21 octombrie 2025, 12:10

Conferință la Palat, susținută de Adrian Cioroianu: „Pe când secolul XX era încă tânăr. Anul 1925 într-o perspectivă istorică”

Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi invită publicul la un nou eveniment dedicat Centenarului Palatului Culturii din Iași, sub genericul...

Conferință la Palat, susținută de Adrian Cioroianu: „Pe când secolul XX era încă tânăr. Anul 1925 într-o perspectivă istorică”
Evenimente miercuri, 15 octombrie 2025, 09:52

Festivalul Muzicii Românești Ediția a XXVII-a, Iași, 13-17 octombrie 2025

Joi, 16 oct., ora 19 | Aula Magna „Carmen Sylva”, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași – Din lada de zestre a Bucovinei –...

Festivalul Muzicii Românești Ediția a XXVII-a, Iași, 13-17 octombrie 2025
Evenimente luni, 13 octombrie 2025, 11:34

La finalul săptămânii, pe scena FNT București – „Zi de bucurie” de Arne Lygre, o montare marca Radu Afrim

O prezență constantă pe afișul Festivalului Național de Teatru de la București, Naționalul ieșean participă și la această ediție a...

La finalul săptămânii, pe scena FNT București – „Zi de bucurie” de Arne Lygre, o montare marca Radu Afrim