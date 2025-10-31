Expoziția „Muzeul interior” – Otilia Eva la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 06:15





Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, invită publicul să viziteze expoziția „Muzeul interior”, semnată de artista Otilia Eva. Expoziția va fi deschisă în perioada 1 – 12 noiembrie 2025, la Palatul Culturii – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”.

„Prin acest eveniment expozițional continuăm demersul nostru de a aduce în atenția iubitorilor de artă creațiile artiștilor contemporani, invitând publicul, de această dată, să descopere propriul „muzeu interior”, locul în care se păstrează amintiri și vise”, declară Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Lucrările artistei Otilia Eva documentează o serie de pasaje vizuale și în același timp ilustrează un spațiu al dinamicii memoriei care extrage și re-semnifică senzația sau cumulul interior în structuri versatile, fluide, precum timpul în momentul emergent emoției. Cu o pensulație ritmică, reflectă prin densitatea vopselei emoția brută, florile ori personajele dincolo de peisaje afective unde naturalul este catalizatorul descărcării și se metamorfozează în artefacte ce înglobează trăirea, arhetipul și memoria.

Vernisajul va avea loc duminică, 2 noiembrie 2025, ora 16.00, în prezența artistei și a curatorului dr. Maria Bilașevschi, președintele Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România.