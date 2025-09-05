Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Expoziția „Herbarium II. Cutiile Pandorei” semnată de Atena-Elena Simionescu

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 12:10


Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 11 – 28 septembrie 2025 expoziția personală a artistei Atena-Elena Simionescu, intitulată „Herbarium II. Cutiile Pandorei”, un proiect artistic ce explorează natura efemeră a existenței umane prin mijloace vizuale profund expresive.

Expoziția reunește lucrări de gravură și tehnici derivate din gravură, realizate în perioada 2021-2025, în care artista investighează legătura profundă dintre om și natură, propunând o reflecție vizuală asupra vieții ca proces continuu de transformare și regenerare.

Atena-Elena Simionescu explorează o gamă amplă de tehnici, de la gravura tradițională pe hârtie la gravura pe pânză, de la imprimarea cu o singură placă la suprapunerea mai multor plăci cu cerneluri diferite, colaje, amprentări, inserții vegetale, intervenții cu acuarelă, acrilic sau creion și până la compoziții complexe precum cărțile-obiect atașate pe pânze pictate.

„Herbarium II. Cutiile Pandorei”, o nouă etapă din periplul meditativ-artistic inițiat de „Anatomii vegetale” și continuat de „Herbarium I”, nu este doar o expoziție de gravură, ci un rezultat complex al abordării constante a fragilității, dar și rezilienței vieții, exprimat printr-un limbaj vizual poetic și experimental.

„Invităm publicul să descopere un proiect artistic ce pune în prim-plan frumusețea vieții, redată prin artă”, afirmă Andrei Apreotesei, manager al Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Grafician, profesor universitar doctor, fost rector al Universității Naționale de Arte „George Enescu” Iași, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, Atena – Elena Simionescu a avut numeroase expoziții personale și de grup în țară, dar și în străinătate (Canada, Elveția, Franța, Venezuela, Austria, Japonia, Italia, China și Republica Moldova), lucrările sale regăsindu-se în colecții ale unor cunoscute muzee, precum și în colecții private din țară și străinătate.

Vă așteptăm la vernisajul expoziției ce va avea loc joi, 11 septembrie 2025, ora 18.00, la Palatul Culturii, în spațiul Muzeului de Artă. Expoziția este curatoriată de dr. Lăcrămioara Stratulat și va fi prezentată de criticul de artă Codrina-Laura Ioniță.

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş

 

 

 

 
