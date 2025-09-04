Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Expoziția foto-documentară „Muzicieni români în arhivele fostei Securități păstrată de C.N.S.A.S”

Expoziția foto-documentară „Muzicieni români în arhivele fostei Securități păstrată de C.N.S.A.S”

Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 12:37


Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul  Memorial „Mihail Kogălniceanu”, în parteneriat cu Muzeul Național „George Enescu”  și cu sprijinul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității prezintă publicului ieșean, expoziția foto-documentară „Muzicieni români în arhivele fostei Securități păstrată de C.N.S.A.S”, realizată de dr. Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu.

Acest eveniment expozițional derulat la Muzeul  Memorial „Mihail Kogălniceanu” Iași,  în perioada 9 septembrie – 9 octombrie 2025, își propune să readucă în atenția publicului repere semnificative din cultura noastră națională și să onoreze amintirea celor care au suferit în timpul regimului comunist.

Vor fi prezentate documente inedite din arhiva fostei Securități, referitoare la personalități precum George Enescu, Mihail Jora, Antonin Ciolan, Sergiu Celibidache, Constantin Silvestri și Mîndru Katz. Note informative, rapoarte, fotografii și scrisori oprite de la expediere dezvăluie aspecte necunoscute ale vieții acestor artiști, evidențiind demnitatea și rezistența lor în fața constrângerilor impuse de regimul comunist.

Deși numeroase cărți și studii biografice au fost dedicate acestor mari nume ale muzicii românești, multe momente din viața lor, care le-au influențat profund existența și creația, au rămas ascunse timp de decenii în dosarele fostei Securități. Expoziția oferă o oportunitate unică de a descoperi aceste povești nerostite.

Vernisajul expoziției va avea loc marți, 9 septembrie 2025, ora 14.00, în prezența autoarei, dr. Ioana-Raluca Voicu-Arnăuțoiu, și a dnei dr. Laura Cornea, membră a Colegiului C.N.S.A.S., alături de invitați din lumea culturală.

„Un eveniment care aduce în prim plan, pe lângă calitățile muzicale excepționale recunoscute, caracterele puternice și demnitatea acestor mari muzicieni prezentați în această expoziție, pe care vă invităm să o parcurgeți”, declară Andrei Apreotesei, manager al Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția va putea fi vizitată de marți până joi, între orele 10.00 – 17.00, cu biletul de intrare la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”.

Acest proiect expozițional se desfășoară în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu” și marchează trei momente aniversare importante: 70 de ani de la trecerea în eternitate a lui George Enescu, 75 de ani de la moartea pianistului Dinu Lipatti și 100 de ani de la nașterea pianistului Mîndru Katz.

 

 

 

Manager,

Andrei Apreotesei

  

Şef Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş
