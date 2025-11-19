Ascultă Radio România Iași Live
Expoziția aniversară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 10:04


Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2025, expoziția aniversară foto-documentară „JUBILEU – 50 ani de investigare, conservare și restaurare a patrimoniului cultural la Palatul Culturii din Iași”.

Vernisajul va avea loc joi, 20 noiembrie 2025, de la ora 13.00, în holul Muzeului de Istorie a Moldovei din Palatul Culturii.

Evenimentul marchează o dublă aniversare: împlinirea a 50 de ani de la fondarea Laboratorului Zonal de Restaurare și Conservare din Iași și jumătate de secol de la înființarea sistemului românesc pentru conservarea, restaurarea și investigarea patrimoniului cultural, o inițiativă esențială pentru protejarea și transmiterea valorilor culturale către generațiile viitoare.

Expoziția aduce în atenția publicului activitatea valoroasă, și adesea puțin cunoscută, a specialiștilor care lucrează în spatele pieselor de patrimoniu prezentate în muzee. Sunt prezentate imagini, documente, studii de caz și mărturii care ilustrează rolul crucial al cercetării științifice, al tehnicilor de conservare și al intervențiilor de restaurare în menținerea integrității bunurilor culturale.

„Acest expoziție este un omagiu adus tuturor specialiștilor care, timp de cinci decenii, au lucrat cu profesionalism și pasiune pentru a păstra vie memoria patrimoniului nostru cultural. Munca lor, adesea nevăzută, stă la baza valorificării muzeale a unor piese care vor continua să vorbească generațiilor viitoare despre identitatea și istoria noastră”, precizează Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Vă invităm la Palatul Culturii la acest moment aniversar pentru a descoperi culisele unei munci esențiale, nevăzute, dar definitorii pentru identitatea culturală a României.

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing, 

Dr. Coralia Costaş

