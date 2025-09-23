Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Evenimente » Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Publicat de Lucian Bălănuţă, 23 septembrie 2025, 09:37

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Institut de excelenţă al Academiei Române, organizează, în perioada 24 – 26 septembrie a. c., a 30-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “PROGRESS IN ORGANIC AND MACROMOLECULAR COMPOUNDS” –  MACRO Iaşi 2025. 

Manifestarea ştiinţifică devenită tradiţională începe miercuri, ora 9.00, în Sala de Conferinţe a Institutului. Programul include conferințe plenare invitate, conferințe pe secțiuni, comunicări orale și postere.

Printre personalităţile care vor susţine prelegeri se numără Brigitte Voit (Leibniz Institute of Polymer Research (IPF) Dresda, Germania); Marius Andruh (Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară “C. D. Nenitzescu”, Academia Română, Bucureşti); Remzi Becer (University of Warwick, Marea Britanie); Cristian Silvestru (Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca); Theoni Georgiou (Department of Materials, Imperial College London, Marea Britanie); Michele Laus (University East Piemonte, Alessandria, Italia); Agnieszka Kowalczuk (Center of Polymer and Carbon Materials Sciences, Zabrze, Polonia); Ion Tiginyanu (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova); Mariana Pinteală (Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Academia Română, Iaşi) şi Aurel Rădulescu (Jülich Centre for Neutron Science, Jülich, Germania).

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Societatea de Chimie din România şi cu Primăria Municipiului Iaşi şi este dedicat împlinirii a 105 ani de la naşterea academicianului Cristofor I. Simionescu (1920 – 2007).

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi. Intrarea este liberă.

Etichete:
Proiectul „Aici, Cinema Junior” ajunge la ediția a V-a, la Cinema Ateneu Iași
Evenimente joi, 11 septembrie 2025, 06:20

Proiectul „Aici, Cinema Junior” ajunge la ediția a V-a, la Cinema Ateneu Iași

Toamna aduce cu ea începutul unui nou an școlar, dar și continuarea unui proiect cultural special dedicat celor mici: „Aici, Cinema Junior”....

Proiectul „Aici, Cinema Junior” ajunge la ediția a V-a, la Cinema Ateneu Iași
Filarmonica MOLDOVA vă invită la ultimele două concerte din cadrul Stagiunii Estivale 2025, ce vor avea loc la AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ
Evenimente miercuri, 10 septembrie 2025, 06:09

Filarmonica MOLDOVA vă invită la ultimele două concerte din cadrul Stagiunii Estivale 2025, ce vor avea loc la AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ

CONCERT CORAL – LATINO MOOD      –    AMFITEATRUL PALAS – Teatrul de vară VINERI, 12 septembrie 2025, începând cu ora...

Filarmonica MOLDOVA vă invită la ultimele două concerte din cadrul Stagiunii Estivale 2025, ce vor avea loc la AMFITEATRUL PALAS – TEATRUL DE VARĂ
Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas
Evenimente marți, 9 septembrie 2025, 09:24

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas

După succesele repurtate cu cele trei spectacole „La traviata”, de Giuseppe Verdi, oferite săptămâna trecută, în deschiderea stagiunii...

Gala extraordinară „Magia serii în sunet și lumină”, oferită de Opera Iași, va avea loc în Grădina Palas
Expoziția „Restaurarea ilustrată”, itinerată la Palatul Culturii din Iași
Evenimente marți, 9 septembrie 2025, 06:22

Expoziția „Restaurarea ilustrată”, itinerată la Palatul Culturii din Iași

Centrul de Cercetare și Conservare – Restaurare a Patrimoniului Cultural din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în...

Expoziția „Restaurarea ilustrată”, itinerată la Palatul Culturii din Iași
Evenimente marți, 9 septembrie 2025, 06:15

Piese de excepție din colecția Muzeului de Istorie a Moldovei: micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt”

Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași anunță organizarea unei micro-expoziții dedicate Reginei...

Piese de excepție din colecția Muzeului de Istorie a Moldovei: micro-expoziția „Regina Maria – Chip și Cuvânt”
Evenimente luni, 8 septembrie 2025, 11:53

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 8 – 14 septembrie 2025

Luni, 8 septembrie, la ora 17, la Galeria ARTOTECA a Bibliotecii Metropolitate București (Șoseaua Mihai Bravu, nr. 4) va avea loc vernisajul...

Uniunea Artiștilor Plastici din România recomandă evenimentele vizuale ale săptămânii 8 – 14 septembrie 2025
Evenimente luni, 8 septembrie 2025, 11:02

Trecut, Prezent și Viitor într-o toamnă a dialogului – Conferințe de excepție la Sala Unirii

Ateneul Național din Iași organizează toamna aceasta trei evenimente educaționale de marcă, menite să provoace reflecție și să inspire...

Trecut, Prezent și Viitor într-o toamnă a dialogului – Conferințe de excepție la Sala Unirii
Evenimente luni, 8 septembrie 2025, 10:58

Eveniment special la Cinema Ateneu Iași: proiecția documentarului „O familie aproape perfectă” (regizat de Tudor Platon), urmată de o discuție cu Roxana Postolache (psihoterapeut) și Dan Lungu (scriitor, profesor de sociologie)

Cinema Ateneu Iași va găzdui pe 13 septembrie, de la ora 18:00, proiecția specială a filmului „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor...

Eveniment special la Cinema Ateneu Iași: proiecția documentarului „O familie aproape perfectă” (regizat de Tudor Platon), urmată de o discuție cu Roxana Postolache (psihoterapeut) și Dan Lungu (scriitor, profesor de sociologie)