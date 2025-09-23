Excelența în chimie, celebrată la Iași: MACRO 2025 și 105 ani de la nașterea academicianului Cristofor I. Simionescu

Publicat de Lucian Bălănuţă, 23 septembrie 2025, 09:37

Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Institut de excelenţă al Academiei Române, organizează, în perioada 24 – 26 septembrie a. c., a 30-a ediţie a Conferinţei Internaţionale “PROGRESS IN ORGANIC AND MACROMOLECULAR COMPOUNDS” – MACRO Iaşi 2025.

Manifestarea ştiinţifică devenită tradiţională începe miercuri, ora 9.00, în Sala de Conferinţe a Institutului. Programul include conferințe plenare invitate, conferințe pe secțiuni, comunicări orale și postere.

Printre personalităţile care vor susţine prelegeri se numără Brigitte Voit (Leibniz Institute of Polymer Research (IPF) Dresda, Germania); Marius Andruh (Institutul de Chimie Organică şi Supramoleculară “C. D. Nenitzescu”, Academia Română, Bucureşti); Remzi Becer (University of Warwick, Marea Britanie); Cristian Silvestru (Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca); Theoni Georgiou (Department of Materials, Imperial College London, Marea Britanie); Michele Laus (University East Piemonte, Alessandria, Italia); Agnieszka Kowalczuk (Center of Polymer and Carbon Materials Sciences, Zabrze, Polonia); Ion Tiginyanu (Academia de Ştiinţe a Moldovei, Republica Moldova); Mariana Pinteală (Institutul de Chimie Macromoleculară “Petru Poni”, Academia Română, Iaşi) şi Aurel Rădulescu (Jülich Centre for Neutron Science, Jülich, Germania).

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Societatea de Chimie din România şi cu Primăria Municipiului Iaşi şi este dedicat împlinirii a 105 ani de la naşterea academicianului Cristofor I. Simionescu (1920 – 2007).

Sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi. Intrarea este liberă.