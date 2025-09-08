Eveniment special la Cinema Ateneu Iași: proiecția documentarului „O familie aproape perfectă” (regizat de Tudor Platon), urmată de o discuție cu Roxana Postolache (psihoterapeut) și Dan Lungu (scriitor, profesor de sociologie)

Cinema Ateneu Iași va găzdui pe 13 septembrie, de la ora 18:00, proiecția specială a filmului „O familie aproape perfectă”, regizat de Tudor Platon, urmată de o discuție cu Roxana Postolache (psihoterapeut) și Dan Lungu (scriitor și profesor de sociologie).

Documentarul „O familie aproape perfectă” produs de compania microFilm aduce în discuție mai multe teme importante privind relațiile de familie și de cuplu: dificultățile de comunicare, divorțul, maternitatea și depresia post-partum, diferențele de perspectivă între generații privind gestionarea emoțiilor. Toate acestea vor fi puncte de plecare ale unei discuții menite să ajute spectatorii să (se) înțeleagă și să comunice mai ușor despre dinamicile de familie, moștenirile emoționale, despre ce rămâne nespus între părinți și copii.

„Filmul nu oferă răspunsuri, dar îți confirmă că nu ești singurul care se luptă cu aceste întrebări despre familie și relații. Și asta nu e puțin lucru.”, spune regizorul Tudor Platon.

La proiecțiile speciale și nu numai, filmul reușește să deschidă conversații necesare despre dinamica familială și să ne conecteze astfel mai autentic unii cu alții.

Pornind de la vestea separării părinților săi după 30 de ani de căsnicie, Tudor Platon își îndreaptă atenția către zona sensibilă a diferitelor inflexiuni pe care dragostea le căpăta între părinți și copii și copiii care devin părinți. Ce anume din modul de relaționare al părinților l-a influențat, ce duce cu el în noua relație de care se bucură și în noua ipostază de părinte?

Deși pornește de la materiale din arhiva personală și dialoguri intime, filmul relevă puncte sensibile și cuvinte nerostite pe care aproape oricine le poate recunoaște în propria familie: de la impactul despărțirilor dureroase, la sănătatea mentală a tinerilor părinți.

„Pe măsură ce familia mea trecea prin multiple schimbări, i-am filmat pe toți cei apropiați mie în conversații intime și momente de vulnerabilitate pentru a-mi înțelege părinții și pentru a depăși frica de a-mi forma propria familie.”, spune Tudor Platon, regizorul, scenaristul și directorul de imagine a filmului.

„O familie aproape perfectă” este distribuit de microMultilateral cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, DACIN SARA și Uniunea Cineaștilor din România.

Montajul filmului este semnat de către Delia Oniga și Maria Salomia, de designul de sunet s-au ocupat Ioan Filip, Dan-Ștefan Rucăreanu. Regia, scenariul și imaginea îi aparțin lui Tudor Platon. Producători: Carla Fotea, Ada Solomon, Tudor Platon.

„O familie aproape perfectă” rulează din 29 august la București (Cinema Elvire Popesco, Cinema Muzeul Țăranului, Happy Cinema Colosseum, Grădina cu Filme), Botoșani (Cinema Unirea), Bârlad (Cinema Cityplex), Cluj-Napoca (Cinema Victoria, Cinema Arta), Călimani (Cinema 3D), Constanța (Centrul Cultural Jean Constantin), Huși (Cinema Dacia), Iași (Cinema Ateneu), Pitești (Cinema Trivale), Sfântu Gheorghe (Cinema Arta by Cityplex), Sibiu (CineGold), Timișoara (Cinema Victoria).

Programul complet al proiecțiilor este comunicat pe paginile de Facebook și Instagram ale filmului.

Membru al Academiei Europene de Film, Tudor Platon a debutat ca regizorul cu filmul „Casa cu păpuși”, care a avut premiera în 2020 în Competiția de Documentare a Festivalului de Film de la Sarajevo și a fost selectat în Festivalul Internațional de Film Transilvania, Zagreb Dox, Astra Film Festival și Biografilm Festival.

În calitate de director de imagine, a lucrat la peste 20 de filme, atât documentare cât și filme de ficțiune, precum „Anul Nou care n-a fost” (regia Bogdan Mureșanu, Cel mai bun film – Orizzonti Veneția, 2024), „Cadoul de Crăciun” (regia Bogdan Mureșanu, inclus pe lista scurtă a Premiilor Oscar și câștigător al Premiilor Academiei Europene de Film în 2018), „4:15 P.M. Sfârșitul lumii” (regia Gabi Șarga și Cătălin Rotaru, nominalizat la Palme d’Or pentru cel mai bun scurtmetraj în 2016) sau „Arsenie. Viața de apoi” (regia Alexandru Solomon, selectat la Karlovy Vary IFF, secțiunea Proxima în 2023).

