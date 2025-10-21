Ascultă Radio România Iași Live
Conferință la Palat, susținută de Adrian Cioroianu: „Pe când secolul XX era încă tânăr. Anul 1925 într-o perspectivă istorică”

21 octombrie 2025


Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi invită publicul la un nou eveniment dedicat Centenarului Palatului Culturii din Iași, sub genericul „Conferință la Palat”, adresat tuturor celor interesați de valorile spirituale și culturale românești.

Conferința „Pe când secolul XX era încă tânăr. Anul 1925 într-o perspectivă istorică”, susținută de Adrian Cioroianu, va avea loc vineri, 24 octombrie 2025, începând cu ora 18.00, în Sala Voievozilor.

Profesor, doctor în istorie, Adrian Cioroianu a fost Decan al Facultății de Istorie a Universității din București, în perioada 2012 – 2015, Ministru al Afacerilor Externe (2007 – 2008), Ambasador al României la UNESCO, între anii 2015 și 2020.

Abordând domenii precum istoria comunismului și postcomunismului românesc, relații internaționale contemporane, Adrian Cioroianu este autorul a numeroase volume, printre care: „Pe umerii lui Marx. O introducere în istoria comunismului românesc” (2005), „Epoca de aur a incertitudinii. America și China, ideile și Primăvara arabă, Clio, Clausewitz și Lady Gaga la începutul secolului XXI” (2011), „Cea mai frumoasă poveste. Cîteva adevăruri simple despre istoria românilor” (2013), „Un Centenar și mai multe teme pentru acasă. Ce au învățat și ce nu au învățat românii în ultimul secol de istorie” (2018). A realizat serii de emisiuni la postul public de televiziune, TVR, precum „5 minute de istorie” și „Ciocnirea civilizațiilor”.

„Seria Conferințelor la Palat prilejuiește, de această dată, întâlnirea cu un istoric a cărui pasiune pentru vremuri trecute a fost împărtășită cu numeroase generații, Adrian Cioroianu fiind cunoscut pentru felul în care «povestește» istoria și pentru perseverența sa de a ne apropia de aceasta”, apreciază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexului Muzeal Național „Moldova”.

La acest eveniment, intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Manager,

Andrei Apreotesei

Şef Secție Mediere culturală, Proiecte, Marketing,

Dr. Coralia Costaş

