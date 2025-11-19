Cinema Ateneu Iași – Proiecție specială „Roșu intens / Profondo rosso” – 50 de ani de la lansare

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2025, 11:09

Duminică, 30 noiembrie, ora 15:00, Cinema Ateneu invită publicul ieșean la o proiecție specială dedicată unuia dintre titlurile de referință ale cinematografiei italiene: „Roșu intens / Profondo rosso”, regia Dario Argento. Evenimentul marchează 50 de ani de la premiera filmului, o piatră de hotar în istoria genului giallo. Un hibrid între thriller, horror și mister, ce fascinează prin estetica sa stilizată, tensiunea psihologică și poveștile elaborate, devenind un reper definitoriu al cinemaului italian.

Considerat un moment definitoriu în cariera lui Argento, filmul surprinde atmosfera tensionată a anilor ’70 și introduce elemente vizuale și sonore inovatoare, de la iconicele mănuși negre până la coloana sonoră compusă de Goblin – o colaborare care avea să devină legendară.

Povestea îl urmărește pe Marcus Daly, un muzician martor al unei crime, prins apoi într-o investigație care devine tot mai întunecată pe măsură ce misterele se adâncesc. „Profondo rosso” este un amestec între suspans, estetism vizual și psihologie, fiind comparat adesea cu stilul lui Alfred Hitchcock.

Preț bilet: 20 lei

Biletele sunt disponibile online pe cinemaiasi.ro/film/rosu-intens-profondo-rosso/ și la casieria Ateneului Național din Iași.

„Pentru noi, Cinema Ateneu înseamnă înainte de toate cinema cultural. Aducem pe ecran filme care au schimbat istoria cinematografiei, titluri care au influențat generații de cineaști și care spun ceva esențial despre limbajul filmic.

Profondo rosso este un astfel de film. Argento nu doar a construit o poveste captivantă, ci a redefinit un întreg gen: vizual, sonor și narativ. La 50 de ani de la lansare, rămâne la fel de proaspăt și de puternic.

Prin aceste proiecții speciale încercăm să oferim publicului ieșean acces la patrimoniul cinematografic internațional. Asta ne dorim la Cinema Ateneu: să păstrăm vie memoria filmului și să oferim o alternativă culturală autentică în oraș.” (Andrei Giurgia, coordonator Cinema Ateneu)

Evenimentul este realizat cu sprijinul Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, căruia îi mulțumim pentru colaborare și pentru susținerea constantă a proiectelor noastre dedicate promovării culturii italiene la Iași.

