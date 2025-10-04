„Cadranul cerului: Timp si observație solară” la Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 08:32





Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iași – Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”, având ca parteneri Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” și Liceul Tehnologic Economic de Turism „Virgil Madgearu” Iași, organizează marți, 7 octombrie 2025, începând cu ora 10.00, la Muzeul „Poni – Cernătescu”, evenimentul de lansare a proiectului cultural – educaţional „Cadranul cerului: Timp si observație solară”.

Inițiat cu scopul de a stimula interesul elevilor din școlile ieșene pentru ştiinţele aplicate (matematică, fizică, protecţia mediului și geografie), proiectul include organizarea unei expoziții temporare tematice, precum și a mai multor ateliere interactive, care se vor desfăşura în perioada 7 octombrie – 7 noiembrie 2025, la Muzeul „Poni – Cernătescu” din Iaşi.

„Durate în miniatură. Ceasuri din patrimoniul Muzeului Științei și Tehnicii «Ștefan Procopiu»” este expoziția temporară ce valorifică piese de colecție, printre care ceasuri de masă și de buzunar cu valoare memorială. O pondere importantă a proiectului o va constitui derularea atelierelor interactive, în care elevii vor construi diverse dispozitive pentru a măsura trecerea timpului, precum ceasul solar, explorând astfel modul în care știința se împletește cu arta și creativitatea.

„Vă invităm să vă bucurați de acest nou proiect, care valorifică piese reprezentative din colecția muzeului, ilustrând evoluția mijloacelor de măsurare a timpului și semnificația acestora în viața cotidiană”, afirmă Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzel Național „Moldova” Iași.

Programul evenimentului de marți, 7 octombrie, include o prelegere susținută de lect. univ. dr. Pavel Ichim de la Facultatea de Geografie și Geologie a Universității „Alexandru Ioan Cuzaˮ din Iași, urmată de observații solare prin telescop, precum și un moment liric în interpretarea lect. univ. dr. Iuliana Moraru, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescuˮ Iași, ce aduce în atenția publicului tema timpului în creația poetică a lui Octavian Paler.

Proiectul este coordonat de dr. ing. Monica Nănescu, Șef Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu”; dr. Oana Florescu, muzeograf și Iulia Caraiman, responsabil conservare.

Situat în Iași, pe strada Mihail Kogălniceanu nr. 7B, Muzeul „Poni – Cernătescu” este deschis publicului în zilele de marți, miercuri și joi, în intervalul orar 10.00 – 17.00. Programările pentru aceste ateliere se pot face la numărul de telefon +40 232 267 759.