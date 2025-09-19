Ascultă Radio România Iași Live
#StareaEducației (REPORTAJ) Centrul pentru Performanță "Simionescu", șansa spre excelență pentru elevii de clasa a IV-a din județul Iași

Publicat de andreeadaraban, 19 septembrie 2025, 10:47


Într-un sistem educațional în continuă căutare de soluții pentru susținerea excelenței,   o inițiativă locală iese în evidență prin viziune, consistență și rezultate – Centrul pentru Performanță ”Simionescu”, un program special dedicat elevilor din județul Iași. 

Derulat sub coordonarea  Școlii gimnaziale ”Ion Simionescu” din Iași,  programul oferă pregătire gratuită  și diferențiată, în afara orelor de curs, pentru elevii de clasa a IV-a pasionați de limba română, matematică sau limba engleză.

Cursurile se desfășoară în perioada octombrie-martie, cu sesiuni săptămânale susținute de cadre didactice atent selectate.

Înscrierile pentru anul  școlar 2025-2026 au loc online, până pe 25 septembrie, iar selecția elevilor se face printr-un test scris, programat pentru data de 27 septembrie.

 

Sabina Manea, directorul  Școlii gimnaziale ”Ion Simionescu” din Iași: ”Am observat că sunt foarte mulți copii în clasa a IV-a care doresc să lucreze la un alt nivel, la un nivel mai înalt, care doresesc să aprofundeze cunoștințe și întrucât noi avem resursa umană de foarte bună calitate, ne-am organizat, profesori pentru învățământ primar și profesori de gimnaziu, în grupuri de lucru și am lansat  și în acest an înscrierile pentru Centrul pentru Performanță ”Simionescu” dedicat copiilor de clasa a IV-a.

 

Reporter: Fiecare copil se înscrie pentru o anumită disciplină.

 

Sabina Manea: Am lăsat această posibilitate de a se înscrie pentru o singură disciplinę, întrucât ne dorim ca un număr cât mai mare de copii să profite de oportunitatea pe care o oferim. O particularitate a Centrului nostru pentru performanță este aceea că toți profesorii care lucrează în cadrul centrului sunt titulari ai  Școlii ”Simionescu” și nu provin din alte unități de învățământ. La nivelul subiectelor și a metodei de lucru, acest lucru înseamnă foarte mult, întrucât se lucrează în grupuri. Învățătorii  și profesorii pentru gimnaziu lucrează împreună, astfel încât subiectele sunt foarte  bine calibrate. Ne concentrăm pe lecții consistente, pline de sens, nu ne vom axa pe alte tipuri de activități. Ceea ce îi interesează pe părinți, dar și pe copii este să aprofundeze materia de clasa a IV-a la un nivel înalt. Am observat că acest lucru funcționează, ecourile de anul trecut au fost foarte bune, astfel încât ne continuăm  cu multă încredere activitatea.

 

Reporter: Cum se vor desfășura cursurile? Vor fi lecții predate? Vor fi și testări?

Sabina Manea: Vor fi lecții, vor fi testări, în fiecare sâmbătă de la ora 9  și până la 10 jumate. În total, sunt 19 ședințe de pregătire, sâmbată de sâmbătă, cu excepția vacanțelor, începând cu ziua de 4 octombrie  și pânä la finalul lunii martie. Este o  șansă pe care o oferim copiilor, dar și o oportunitate de formare  și de lucru în echipă pentru  profesorii  școlii noastre.

Camelia Acatrinei, învățătoare la Școala ”Ion Simionescu” din Iași, a declarat că orele se vor  ține sâmbăta, pentru ca elevii să fie odihniți, iar randamentul să fie maxim: Aceste ore se desfășoară sâmbăta, tocmai pentru că nu vrem să dăm programul peste cap.  Copiii trebuie să fie odihniți pentru a se concentra  și a putea răspunde provocărilor la care ei s-au înscris  și își doresc să participe. Anul acesta voi fi în echipa de la Limba Română, pentru că discutam cu ei și le-am spus că nouă, învățătoarelor, ne place și matematica, dar ne place  și limba româna, ne plac scrierile creative, compunerile, ne place să ne dezvoltăm imaginația  și tot ce ține de acest domeniu.

Elevii care s-au înscris, deja, pentru a da testare în vederea participării la programul  Centrului pentru Performanță ”Simionescu” spun că își doresc să aibă cunoștințe aprofundate care să-i ajute pe viitor.

Elev 1:Vreau să performez și să învăț  mai multe.

Reporter: Vrei să rămâi la această  școală sau vrei să mergi la liceu?

Elev  2: Vreau să rămân la această școală.  Vreau să învăț  chestii noi și să îmi dezvolt vocabularul.

Elev 3: Vreau să mă pregătesc pentru Colegiul ”Emil Racoviță.”

Elev 4: Teoretic mi-aș  dori să rămân la  această școală deoarce este foarte aproape de casa mea și pot învăța mai multe de la  școala unde am început.

 

Varianta audio a reportajului:

 

(Andreea Daraban/ FOTO Radio Iasi)

