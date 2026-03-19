SCIENCE COMEDY SHOW cu Adi Filpişan. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 09:32

Science Comedy Show cu Adi Filipișan, la Iași, 20-22 martie, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”.

Un spectacol pentru copii și părinți!

Ioana Gamen, organizator de evenimente, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spun organizatorii?

Pregătiți-vă pentru spectacolul științei în inima Copoului!

Între 20–22 martie 2026, la Casa de Cultură din Iași, Adi Filp – binecunoscutul pasionat de știință din Cluj – aduce o demonstrație LIVE de experimente școlare din mecanică, electricitate și termodinamică.

În ultimii 10 ani, Adi a cucerit sute de mii de copii și părinți prin expoziții precum

Primul Planetariu Mobil din România sau Muzeul Iluziilor, având mereu același scop: știința explicată simplu, clar și fascinant.

Noul format? Un show de Stand-Up Science Comedy!

O abordare inedită, inteligentă și plină de umor, unde experimentele spectaculoase se împletesc cu divertismentul. Este un spațiu comun al descoperirii, unde se râde, se învață și se nasc întrebări care continuă discuțiile mult după ce cortina cade.

Durata unui show: 50 de minute de adrenalină și cunoaștere.

Program: Reprezentații din oră în oră, în intervalul 09:00 – 20:00 (ora ultimei reprezentații).

„Clar Obscur”, proiect marca Rotaract Iași Copou, dedicat sănătății vizuale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 18 martie 2026, 10:04

„Clar Obscur”, proiect marca Rotaract Iași Copou, dedicat sănătății vizuale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Clar Obscur”, proiect marca Rotaract Iași Copou, dedicat sănătății vizuale Theona Tanasiciuc, membru aspirant Clubul Rotaract Iasi...

„Clar Obscur”, proiect marca Rotaract Iași Copou, dedicat sănătății vizuale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA: Aurora Deliu, director Școala Miroslava: ”Ne dorim să venim în sprijinul acestor elevi și al părinților remigranți, pentru că de nenumărate ori din buzunarul lor suportă toată cheltuiala pentru a-și sprijini copiii să facă față programei școlare.”
Emisiuni miercuri, 18 martie 2026, 08:51

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA: Aurora Deliu, director Școala Miroslava: ”Ne dorim să venim în sprijinul acestor elevi și al părinților remigranți, pentru că de nenumărate ori din buzunarul lor suportă toată cheltuiala pentru a-și sprijini copiii să facă față programei școlare.”

În ultimii ani, tot mai multe familii care au locuit și muncit în străinătate aleg să revină în țară, aducând cu ele și copiii care au...

#StareaEducației – REMIGRANT ÎN ROMÂNIA: Aurora Deliu, director Școala Miroslava: ”Ne dorim să venim în sprijinul acestor elevi și al părinților remigranți, pentru că de nenumărate ori din buzunarul lor suportă toată cheltuiala pentru a-și sprijini copiii să facă față programei școlare.”
„Luna pentru viață 2026”. Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 17 martie 2026, 09:58

„Luna pentru viață 2026”. Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: „Luna pentru viață 2026”, Arhiepiscopia Iașilor, peste 700 de evenimente pro-viață. Otilia Palade, director...

„Luna pentru viață 2026”. Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Caravana Pașilor Mici, proiect marca Parentis Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 17 martie 2026, 09:29

Caravana Pașilor Mici, proiect marca Parentis Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Caravana Pașilor Mici, proiect marca Parentis Iași! Voluntarii Parentis, aproape de mamele din comunități rurale vulnerabile din județul Iași....

Caravana Pașilor Mici, proiect marca Parentis Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni marți, 17 martie 2026, 06:38

Despre libertate, memorie și destin: un dialog cu Ana Blandiana

Una dintre cele mai importante voci ale culturii române contemporane – poeta și prozatoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române,...

Despre libertate, memorie și destin: un dialog cu Ana Blandiana
Emisiuni luni, 16 martie 2026, 12:05

#StareaEducației (INTERVIU) Liceul ”Miron Costin” din Iași, în rețeaua națională de HUB-uri de inteligență artificială: profesori și elevi pot obține certificări internaționale ICDL

Liceul Teoretic ”Miron Costin”  din Iași devine, anul acesta, unul dintre cele 20 de hub-uri de inteligență artificială selectate la nivel...

#StareaEducației (INTERVIU) Liceul ”Miron Costin” din Iași, în rețeaua națională de HUB-uri de inteligență artificială: profesori și elevi pot obține certificări internaționale ICDL
Emisiuni luni, 16 martie 2026, 10:04

A început simularea Evaluării Naționale! Inspectorul Mihaela Lesenciuc, în matinal cu Adina Șuhan

Proba scrisă la limba și literatura română are loc astăzi, 16 martie. Proba la matematică se desfășoară mâine, 17 martie 2026. Elevii au la...

A început simularea Evaluării Naționale! Inspectorul Mihaela Lesenciuc, în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 16 martie 2026, 09:15

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan

Primăvara aduce nu doar zile mai lungi și mai mult soare, ci și o perioadă intensă pentru studenți. Stresul finalizării lucrărilor de...

Aurora Șarig, reporter Incubator în „Bună dimineața”, cu Adina Șuhan