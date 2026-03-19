SCIENCE COMEDY SHOW cu Adi Filpişan. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Publicat de Andreea Drilea, 19 martie 2026, 09:32

Science Comedy Show cu Adi Filipișan, la Iași, 20-22 martie, Casa de Cultură „Mihai Ursachi”.

Un spectacol pentru copii și părinți!

Ioana Gamen, organizator de evenimente, în matinal cu Adina Șuhan:

Ce spun organizatorii?

Pregătiți-vă pentru spectacolul științei în inima Copoului!

Între 20–22 martie 2026, la Casa de Cultură din Iași, Adi Filp – binecunoscutul pasionat de știință din Cluj – aduce o demonstrație LIVE de experimente școlare din mecanică, electricitate și termodinamică.

În ultimii 10 ani, Adi a cucerit sute de mii de copii și părinți prin expoziții precum

Primul Planetariu Mobil din România sau Muzeul Iluziilor, având mereu același scop: știința explicată simplu, clar și fascinant.

Noul format? Un show de Stand-Up Science Comedy!

O abordare inedită, inteligentă și plină de umor, unde experimentele spectaculoase se împletesc cu divertismentul. Este un spațiu comun al descoperirii, unde se râde, se învață și se nasc întrebări care continuă discuțiile mult după ce cortina cade.

Durata unui show: 50 de minute de adrenalină și cunoaștere.

Program: Reprezentații din oră în oră, în intervalul 09:00 – 20:00 (ora ultimei reprezentații).