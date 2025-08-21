Popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, Lespezi, Iași (I) – subiect al emisiunii Tradiții de joi, 21 AUGUST, ora 21:03 – cu Dumitru ȘERBAN

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași. Concret, poposim în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, punct etnografic situat în curtea Școlii Gimnaziale din localitate.

Cea care ne spune povestea acestei frumoase și rare colecții de entografie este doamna învățătoare Maria Roșca, originară din satul Dumbrava, sat component al comunei Lespezi.

Imediat după ce aflăm, prin cuvânt, o descriere generală a muzeului, doamna învățătoare Maria Roșca ne spune cum a început această poveste de pe tărâmul tradițiilor în satul Heci.

Apoi, ne vorbește despre cartea Pe aripile tradiției, proiect editorial dedicat tradițiilor din comuna Lespezi. După toate acestea, nu ne rămâne decât să pășim în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci și a afla amănunte despre obiectele expuse, obiecte care au o istoria aparte, o istorie înărcată de trăirile înaintașilor din ținuturile în care, astăzi, facem popas.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am amintit, și sigur am făcut-o, vă invit să fiți alături de Radio Iași, diseară, imediat după ora 21, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Stimați prieteni, după cum bine știți din incipitul postării noastre, astăzi facem popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași.

Până a începe dialogul cu doamna învățătoare Maria Roșca, amintim că Lespezi ca unitate administrativ teritorială este formată din satele: Buda, Bursuc-Deal, Bursuc-Vale, Dumbrava și Heci.

Din a doua intervenție audio pe care o postăm, de la doamna învățătoare Maria Roșca aflăm amănunte concrete despre această inițiativă etnografică, inițiativă realizată împreună cu soțul domniei sale, fiind exemplu de urmat în ținutul Iașilor și nu numai.

Aflăm detalii și despre dragostea pentru carte pe care familia Roșca a avut-o sădită în inimă și suflet încă din copilărie, iar cei care au jucat un rol important au fost nimeni alții decât părinții.

În timpul activității didactice, an de an, doamna învățătoare a implicat elevii pe care-i educa în a păstra, conserva și promova din măricile identitare ale comunei Lespezi.

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în incinta Muzeului Etnografic din satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași; cea care ne povestește despre această impresionantă colecție etnografică este doamna învățătoare Maria Roșca, originară din satul Dumbrava, sat component la comunei.

În cele ce urmează, doamna învățătoare ne oferă amănunte concrete despre cercetarea Pe aripile tradiției, carte care a văzut lumina tiparului la Editura PIM din Iași în anul 2007.

Prefața volumului este semnată de către domnul profesor Viorel Bîrleanu.

Doamna învățătoare ne vorbește despre conținutul cărții, amintindu-ne și despre oamenii locului, oameni implicați, cu dăruire și trăiri aparte, în a mărturisi din tainele tradițiilor de pe meleagurile comunei Lespezi și nu numai.

Aflăm, din următoarea secvență audio pe care o postăm detalii despre cum era sădită în sufletul oamenilor dragostea pentru patrie, pentru pământul acesteia, pentru sfânta biserică, pentru tradiție.

Stimați prieteni, după cum bine știți, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în incinta Muzeului Etnografic „Casa Bunicilor” din satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași.

Vă reamintim că stăm de vorbă cu doamna învățătoare Maria Roșca, cea care împreună cu soțul domniei sale – domnul profesor de matematică Aurel Roșca – au pus bazele acestei frumoase și rare colecții etnografice.

În cele ce urmează, facem popas în bucătăria Muzeului Etnografic, mai exact în „atelierul de comori”, după cum ne precizează interlocutorul nostru, mulțumindu-i pentru că și-a deschis inima și sufletul povestindu-ne despre aceste nestemate pe care le avem în zestrea neamului nostru.

Vă invit să ascultați, cu atenție, pentru că despre ceea ce ne vorbește doamna învățătoare, peste câțiva ani chiar va fi poveste, însă sperăm să nu se întâmple așa, pentru că simțim și vedem oameni care se întorc acasă, tineri vor să-și creeze un colț de tradiție în gospodărie, vor să mânănce sănătos, sunt alături de muzica populară, unică în lume.

Astăzi, împreună cu doamna învățătoare Maria Roșca din satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași, povestim despre colecția etnografică din incinta Muzeului „Casa Bunicilor”.

În cele ce urmează, doamna învățătoare ne oferă amănunte concrete despre obiectele din lut din bucătăria „Casei bunicilor”; în centrul atenției sunt: blidarul, untarul, diferite tipuri de coveți, trăistuțele, sumanul, sacul, sfânta icoană, chiua. Aflăm, cu răbdare și bucurie, care erau și care sunt, pe alocuri, rolurile acestor obiecte pe care le-am amintit.

După cum bine știți, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în incinta Muzeului „Casa Bunicilor” din satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași.

Stăm de vorbă cu doamna învățătoare Maria Roșca, originară din satul Dumbrava, sat component al comunei Lespezi, absolventă a primei promoții a Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din târgul Iașilor.

Povestim despre colecția etnografică pe care o adăpostește muzeul pe care l-am amintit, o colecție etnografică aparte, foarte valoroasă, unică în zona Moldovei.

În următoarele minute, aflăm amănunte concrete despre costumul femeiesc și costumul bărbătesc, mai exact despre piesele acestora și rolurile pe care le îndeplinesc; gândindu-ne, astfel, numai la chimir și rolul acestuia.

În încăperea în care ne aflăm sunt etalate ștergarele, de mai multe tipuri, cu întrebuințări diferite, lucrate de către gospodinele satului nostru, multe dintre ele plecate în „satul stelelor”; dacă aflăm detalii despre toate acestea, doamna învățătoare ne mai spune și care este rolul vaselor de lut pe care le vedem frumos expuse în „atelierul de comori”, utilizate, până ieri, de către gopodinele satelor noastre.

În cele ce urmează, pășim în tinda Muzeului „Casa Bunicilor” din satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași. Doamna învățătoare Maria Roșca ne povestește despre ușa de altar din incinta primei Sfânte Biserici din Heci, ușă de altar care-l ilustrează pe Sfântul Dimitrie; ascultăm poveștile a câtorva batiste expuse în tinda „Casei Bunicilor” din Heci, Lespezi, Iași, povești în urma cărora s-ar putea ecraniza adevărate filme etnografice și nu numai, pentru că o parte dintre actanți încă viețuiesc pe aceste meleaguri, ducând cu ei, în inimă, în minte și suflet, trăirile de altădată, cu urcușuri, dar mai ales coborâșuri, știut fiind faptul că pe aici au fost două războaie mondiale.

Spre finalul dialogului, doamna învățătoare, raportat la tot ce adpăpostește colecția etnografică pe care a înființat-o, pentru că este mamă, este dascăl, om de bază și de vază al satului, cu oarecare nostalgie în voce, își exprimă opinia despre prezent.

Referitor la cele prezentate în ediția de astăzi a emisiunii noastre, gândindu-ne la cât de multe suflete, de ieri și de astăzi, am mișcat prin dialogul cu doamna învățătoare Maria Roșca, închei pri câteva cuvinte ale savantului Petru Caraman: Tradiţia – acest liant naţional „undă invizibilă, dar perceptibilă pentru cei iniţiaţi […] suflu care din veac a unit sat cu sat în fiecare ţară şi ţară cu ţară, fiecare cu satele ei” – este înălţată la nivelul unui demiurg atotstăpânitor, „care proiectează la răstimpuri, în câmpul conştiinţei noastre, sclipiri din imaginea eternului şi a infinitului, contopind într-o singură trăire aceste două cadre ale existenţei omului”.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am amintit, și sigur am făcut-o, vă invit să fiți alături de Radio Iași, diseară (joi, 21 august 2025), imediat după ora 21, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

